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Минобороны РБ показало кадры сбитых беспилотников ВСУ — видео

10 августа 2024, 21:55

Видео: Минобороны РБ

Кадры со сбитыми беспилотниками, летевшими со стороны боевиков ВСУ, показали в Минобороны Белоруссии.
Ранее сообщалось, что во внешнеполитическом ведомстве РБ выразили протест временной поверенной в делах Украины в Белоруссии Ольге Тимуш. Ее предупредили, что повторные инциденты такого рода могут вызвать ответ со стороны РБ для защиты республиканских территорий.

Белорусская дипломатия рассмотрит вопрос, насколько целесообразно присутствие украинской дипмиссии в Минске.



В оборонном ведомстве РБ заявляли, что Украина своими провокациями пытается втянуть Белоруссию в конфликт. На Украине Белоруссию обвинили в попытке помочь России. Президент РБ Александр Лукашенко говорил о том, что «без ответа любые провокации не останутся».

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ВСУ ударили по Курской области снарядами с хлором, заявил Котенок
Военкор Котенок: ВСУ ударили снарядами с хлором по ВС РФ в Курской области
10 августа 2024, 18:59

Фото: istockphoto/VITALII MIKHAILIUK

ВСУ ударили по российским бойцам группы СпН «Аид» «Ахмат» в Курской области снарядами с хлором. Об этом сообщает военный корреспондент Котенок. По его данным, после атаки из РСЗО и 155-мм артиллерии образовалось облако едкого дыма.
«Все, кто начал дышать, с судороги и рвотой сейчас. Отправлены в токсикологию. Слизистая горит», — приводит военкор слова неназванного источника.
Котенок отметил, что если подтвердится то, что боеприпасы были начинены хлором, — это станет фактом применения боевых отравляющих веществ по территории Российской Федерации.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области станут решающей битвой СВО. По его словам, после этого сражения падет не только Украина, но и весь военный блок НАТО, который ее поддерживает.

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#украина
#боеприпасы
#сво
#всу
#рф
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Часть Херсонской области осталась без света
Сальдо: два округа Херсонской области остались без света из-за аварии на ЛЭП
10 августа 2024, 17:54

Фото: iStock/peterschreiber.media

Два муниципальных округа Херсонской области остались без электричества из-за аварии на ЛЭП в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что аварийное отключение электроснабжения произошло в Геническом и Новотроицком округах области.

Это произошло из-за повреждения ЛЭР на 150кВ в соседней Запорожской области. В настоящее время там ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

Днём ранее сообщалось, что город Курчатов в Курской области остался без света после падения обломков украинского беспилотника. Вблизи этого города находится действующая Курская АЭС, которую упавшие обломки не задели.

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#херсонская область
#лэп
#электричество
#авария
#владимир сальдо
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Схватила за руку и протащила: воспитательница сломала руку двухлетнему мальчику
Воспитательница детского сада во Владикавказе сломала руку двухлетнему мальчику
10 августа 2024, 17:37

Фото: iStock/kieferpix

Воспитательница сломала руку двухлетнему мальчику в детском саду во Владикавказе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что ребёнок ходит в детский сад чуть больше недели. В один из дней воспитательница написала маме малыша и попросила забрать его раньше обычного, поскольку он всё время плачет. Когда родительница пришла за сыном, воспитательница сказала, что ему надо бы проверить руку.

После обращения в травмпункт выяснилось, что у ребёнка перелом плечевой кости. Тогда родители потребовали записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали следующий инцидент: воспитательница хватает малыша за руку и силой тащит несколько метров.

Позднее появилась информация, что заведующая детским садом уволила воспитательницу, как только узнала о случившемся. По её словам, за сотрудницей ранее ничего подобного не замечали.

Родители мальчика собираются подавать в суд, а Следственный комитет и министерство образования организовали проверку произошедшего.

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#воспитатель
#детский сад
#ребёнок
#травма
#избиение
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Бойцу ММА Исмаилову грозит арест за унижение человеческого достоинства
В Таганский суд Москвы поступило дело в отношении бойца ММА Исмаилова
10 августа 2024, 17:06

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела по факту возбуждения ненависти или вражды, а также унижения человеческого достоинства в отношении бойца ММА Магомеда Исмаилова. Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что судебное дело, на котором будут подробнее рассматривать данное дело, назначено на 13 августа.

По статье кодекса административных правонарушений по вышеуказанному обвинению спортсмену грозит штраф в размере 20 тысяч рублей или 15 суток административного ареста.

Напомним, что около года назад Исмаилов в своих соцсетях опубликовал видео, на котором в грубой форме высказался о рейдах полицейских в мечетях. Вероятнее всего, это и стало причиной возбуждения дела.

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#видео
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Переодел труп отца в свою одежду: что заставило 16-летнего школьника зарубить всю семью
10 августа 2024, 16:49

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Жуткая история тройного убийства в Пермском крае до сих пор отзывается в сердцах местных жителей. Воспитанный, целеустремленный школьник-отличник из поселка Октябрьский зверски зарубил родителей и младшую сестренку. После содеянного подросток переодел изуродованный труп отца в свою одежду, запутав на несколько дней следствие.
Что заставило школьника решиться на жестокую расправу, о чем говорят психологи и как уберечь от подобной участи собственных детей — в материале редакции «Радио 1».

Сначала мать и отца, а затем дождался сестренку

Фото: istockphoto/NSineVideo
Все произошло 1 марта 2021 года. 16-летний школьник зарубил топором собственную мать, пока она готовила ужин, затем вернувшегося с работы отца, а после просидел целый час у тел родителей в ожидании со школы 12-летней сестры, которую убил последней.

Тела матери и дочери опознали сразу же, но третий труп был настолько обезображен, что, по данным «КП», на несколько дней запутал следствие. Пока не пришло заключение экспертизы, полиция подозревала отца семейства, так как подумали, третье тело — это сын. Ведь он был одет в его одежду.

По региону стали распространять ориентировку, СМИ писали о мужчине, который загубил жену и детей. Пока внезапно не пришло заключение судмедэксперта — 40-летний отец лежит в морге.
«Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка», — писали тогда в пресс-службе пермского следственного комитета.
Пока весь поселок винил в кровавой бане убитого отца, настоящий виновник, как ни в чем не бывало, находился «online» в социальных сетях. На что и обратила внимание его школьная учительница, отмечают в издании. Оказалось, что мальчик провел это время в хостеле Екатеринбурга.

Зарубив свою семью, школьник встал на лыжи и отправился на могилу к бабушке, чтобы, по его словам, попросить прощения и попрощаться. Затем вернулся домой, переодел то, что осталось от отца, в свою одежду, забрал родительскую банковскую карточку и поехал в Екатеринбург. Где и пробыл, пока полиция не поймала его благодаря новой ориентировке.

Никто не мог подумать

Фото: istockphoto/years
Та безумная жестокость и одновременно холодный расчет, с которым школьник растерзал свою семью, не позволяли поверить, что это мог быть он — худощавый болезненный мальчонка, отличник и музыкант.
«Ему просто не хватило бы физической силы. Мама отправила мальчика к нам из-за его проблем со слухом, чтобы как-то пресечь дальнейшие осложнения. Из-за этого он был слегка немногословен, но всегда был трудолюбивым и ответственным», — говорила его преподаватель в детской школе искусств.
По ее словам, он участвовал во многих мероприятиях и конкурсах, со взрослыми общался с уважением, с друзьями — спокойно и уверенно. Когда папа разъезжал по командировкам, подросток становился для матери его заменой, помогал ей во всем и был опорой.
«Наверняка, в этом деле замешан кто-то другой, но точно не он», — считала тогда учительница.
Однако уже утром после задержания он написал чистосердечное признание в убийстве родителей и сестры. С холодным расчетом пояснил: «Меня все достало, меня заставляли учиться и помогать по дому, а я не хотел этого».

На следственном эксперименте парень в подробностях показал, как разделался с матерью и отцом, а после, измазанный кровью родителей, встретил со школы младшую сестру. Чтобы затем тоже убить.
«Она тоже училась в нашей школе на художественном направлении, всегда была такой девчонкой-веселушкой. В понедельник, в свой последний день жизни, прибежала к нам на занятия с улыбкой и звонким смехом», — вспоминала преподаватель.

Накопилась обида

Фото: СУ СКР по Пермскому краю
Как оказалось, у подростка давно копилась обида на всю семью, и к убийству он подходил довольно тщательно, а не спонтанно.
«Со слов моего подзащитного, у него накопилась обида и на мать, и на отца, и на сестру, длилось все это несколько лет, и в какой-то момент переполнило чашу. И произошло то, что произошло. С его слов, его постоянно «подставляла» сестра, а попадало ему», — приводили слова адвоката в «КП».
Правозащитник отмечал, что родители, по словам подростка, постоянно упрекали его за плохую учебу, требовали лучших результатов, что постоянно приводило к ссорам. Перед судом парень раскаялся и понял, что натворил, отмечало издание.

СМИ писали, что убийство школьник готовил давно, судя по неумолимости и хладнокровию его исполнения.

В соцсетях тогда обсуждали, что у парня было время после убийства родителей, чтобы остыть и понять, что он натворил. Однако он все же дождался сестру со школы и тоже зарубил.

Бабушке, которая потеряла в один день дочь, внучку и зятя, в сети желали терпения и сил в борьбе с горем и одиночеством. Ведь вряд ли она захочет еще раз увидеть внука — последнего родственника.

Приговор: принудительное лечение


Фото: istockphoto/Elena Horrmann
В сентябре того же года состоялся суд. Так как парень являлся несовершеннолетним, дело рассматривали в закрытом режиме. На заседании присутствовали только сам подросток, его адвокат и прокурор.

В итоге школьника признали невменяемым.
«При проведении следственных действий несовершеннолетний подтвердил свою причастность к совершению убийств членов своей семьи и хищению денежных средств, а также дал подробные признательные показания. Мотивом совершения убийств он назвал семейные конфликты», — говорилось в сообщении регионального СК.
Психолого-психиатрическая экспертиза нашла у школьника психическое заболевание и установила, что в момент жестокой расправы он не отдавал отчет своим действиям.
«Подросток направлен для лечения в организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — заключали в ведомстве.

«В тишине копятся обиды»

Фото: istockphoto/eranicle
В мотивах столь жуткого преступления пыталась разобраться пермский психолог. Ее слова приводят в «КП».
«Шизофрения в последние годы очень помолодела. Я помню, в моей практике был случай, когда тоже 16-летний подросток в Перми начал «слышать голоса». Они твердили ему, что он некрасивый и не пользуется успехом у девочек, поэтому нужно их убивать. Подросток ходил по парку, подходил сзади к девушкам, примерялся, как будет резать. Но, к счастью, решимости не хватило, а потом родители заметили неладное и направили его на лечение», — рассуждала она.
Однако главным мотивом столь страшной расправы, по ее словам, стало отсутствие любви и чуткого внимания родителей.
«Самое страшное, что мы сделали в этой жизни – разрушили институт семьи. Все мы родом из детства», — говорила специалист.
Она отметила, что корни подавляющего большинства преступлений тянутся из далекого детства, когда ребенок подсознательно впитывает и откладывает все, что творится в семье — унижение, холод и равнодушие, ложь и лицемерие. По ее словам, дети крайне чувствительны к отсутствию внимания. Именно вниманием можно уберечь своего ребенка от незавидной участи.
«Невнимание очень обижает детей. Родители считают: сидит, молчит – и ладно. А там в тишине накапливаются обиды. И неизвестно, где и как они потом скажутся», — подвела итог психолог.
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Петербуржца задержали по делу о реабилитации нацизма
МВД: Житель Петербурга задержан по статье о реабилитации нацизма
10 августа 2024, 14:53

Фото: istockphoto/Dzurag

По подозрению в реабилитации нацизма задержали 55-летнего жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в МВД. В сети нашли запись, оскверняющую память ветеранов Великой Отечественной войны, а также унижающую их достоинство и честь.
По соответствующей статье завели уголовное дело. Квартиру подозреваемого обыскали, изъяв у него телефон и планшет, где есть доказательства. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Как стало известно ранее, житель Бердска оштрафован за реабилитацию нацизма на 350 тысяч рублей. Ролик с названием «Дно Победы» и комментарием «Всех с непраздником» мужчина разместил 9 мая 2022 года.

Кроме того, в пропаганде нацизма за татуировку с Бандерой обвинили исполнительницу Наргиз.

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#россия
#полиция
#криминал
#санкт-петербург
#нацизм
#новости
#уголовное дело
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Пьяный мужчина зарезал местного жителя в Петербурге
SHOT: Пьяный мужчина зарезал местного жителя в Петербурге
10 августа 2024, 13:49

Фото: istockphoto/blinow61

Пьяный мужчина зарезал местного жителя, а затем набросился на женщину в Питере. По сообщению Telegram-канала SHOT, злоумышленник думал, что он играет в «Голодные игры», поэтому ему нужно убить людей.
Известно, что Сергея Б. уже задержали, он признался в своих ощущениях. Открыто уголовное производство по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Женщину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок в Петербурге выпал из окна и пострадал. Все произошло на Рубинштейна. За девочкой следила ее тетя, в какой-то момент она отвлеклась, а малышка, забравшись на подоконник, выпала. Сейчас пострадавшая под присмотром медиков, у нее черепно-мозговая травма. Ее состояние оценивается крайне тяжелым.

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#санкт-петербург
#криминал
#убийство
#полиция
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Дептранс: в Москве машина загорелась из-за столкновения с мотоциклом
10 августа 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Машина загорелась из-за столкновения с мотоциклом в Москве на Кутузовском проспекте. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Уточняется, что все произошло в районе 48-ого дома.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено на 1,1 километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении в Telegram.

Как сообщалось ранее, в Новгородской области произошло страшное ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса. В региональном управлении МЧС России уточнили, что авария произошла на федеральной трассе М-12 «Восток». Погиб водитель одного большегруза, есть 18 пострадавших с учетом одного ребенка.

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Пятилетняя девочка выпала из окна и получила серьёзные травмы в Петербурге
10 августа 2024, 11:41

Фото: iStock/Artfoliophoto

Пятилетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа в Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru.
Отмечается, что инцидент произошёл в квартире на улице Рубинштейна. Родители оставили дочь с тётей. Когда женщина отвлекалась, ребёнок забрался на подоконник и выпал из окна.

На место происшествия сразу же прибыли врачи. Они направили ребёнка в больницу, где девочке диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, отёк мозга и другие травмы. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Родители пострадавшей являются гражданами Киргизии. Они уехали на родину по делам, оставив дочь с тётей, когда также является гражданкой этой страны и не состоит на миграционном учёте.

Полицейские составили протокол о нарушении миграционного законодательства. В настоящее время они выясняют все детали произошедшего.

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