Минобороны РБ показало кадры сбитых беспилотников ВСУ — видео

Видео: Минобороны РБ
Кадры со сбитыми беспилотниками, летевшими со стороны боевиков ВСУ, показали в Минобороны Белоруссии.
Ранее сообщалось, что во внешнеполитическом ведомстве РБ выразили протест временной поверенной в делах Украины в Белоруссии Ольге Тимуш. Ее предупредили, что повторные инциденты такого рода могут вызвать ответ со стороны РБ для защиты республиканских территорий.
Белорусская дипломатия рассмотрит вопрос, насколько целесообразно присутствие украинской дипмиссии в Минске.
В оборонном ведомстве РБ заявляли, что Украина своими провокациями пытается втянуть Белоруссию в конфликт. На Украине Белоруссию обвинили в попытке помочь России. Президент РБ Александр Лукашенко говорил о том, что «без ответа любые провокации не останутся».
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Белорусская дипломатия рассмотрит вопрос, насколько целесообразно присутствие украинской дипмиссии в Минске.
В оборонном ведомстве РБ заявляли, что Украина своими провокациями пытается втянуть Белоруссию в конфликт. На Украине Белоруссию обвинили в попытке помочь России. Президент РБ Александр Лукашенко говорил о том, что «без ответа любые провокации не останутся».
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Никита Кротов