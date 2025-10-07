МКАД перекрыли в Москве, сообщил Дептранс
Движение на юго‑западном участке МКАД временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram‑канал «Дептранс. Оперативно».
«Движение закрыто: на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта. Будьте внимательны», — говорится в сообщении.
