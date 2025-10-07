МКАД перекрыли в Москве, сообщил Дептранс

07 октября 2025, 19:23

Дептранс: в Москве перекрыли МКАД в районе Ленинского проспекта

Фото: istockphoto/Igor Zubkov

Движение на юго‑западном участке МКАД временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram‑канал «Дептранс. Оперативно».





Ранее автоблогер Эрик Давидыч рассказал, что в его тюнингованном «Москвиче», который полностью сгорел на МКАД, устанавливали детали от Audi, Mercedes‑Benz, Ferrari и Mitsubishi.





«Движение закрыто: на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта. Будьте внимательны», — говорится в сообщении.