Момент ухода под лед «буханки» с китайскими туристами на Байкале попал на видео
Кадры тонущей «буханки» с китайскими туристами на Байкале появились в Сети. Видеозапись опубликовал Телеграм-канал SHOT.
За считанные секунды машина ушла под воду. Местные жители попытались спасти людей, находившихся в салоне, но удалось выжить лишь одному человеку. В результате ЧП погибли восемь человек, среди них — ребенок.
Трагедия произошла на закрытой ледовой переправе. 44‑летний водитель Николай нарушил запрет и выехал на небезопасную поверхность.
