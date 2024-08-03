«Может, вернешься?»: Алкоголик кивал, когда его невесту били головой об пол

Загадочно погибшие в запертой изнутри комнате в многоэтажке в Петербурге сестры оставили после себя много вопросов. Зачем они закрылись, почему перестали общаться с родственниками и для чего голодали. Следователи сейчас пытаются выяснить, что произошло в семье, задавая вопросы другими родственниками. Братья женщин предположили, что всему виной ненависть к мужчинам старшей сестры, которая влияла на остальных. В материале «Радио 1» расскажем подробности жизни сестёр и в каких условиях они умерли.