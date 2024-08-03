«Может, вернешься?»: Алкоголик кивал, когда его невесту били головой об пол

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Семейная жизнь преподавательницы русского языка и литературы Маши* едва не закончилась трагически. Два месяца девушка встречалась с парнем, из-за которого чуть не умерла.
Знакомство на радость материМаша и Антон познакомились в ноябре 2022 года в интернете, встретились и практически сразу съехались. Мужчина казался идеальным женихом. Девушку подкупило, что у него в профиле было написано: «Я выбираю жизнь без вредных привычек!». Маша познакомилась с матерью Антона в первую неделю после знакомства, пишет «АиФ».
В декабре 2023-го пара сняла жилье у знакомых Антона. Мать мужчины регулярно приезжала в гости с пакетами продуктов. Смотря на сына, который постоянно сидел за компьютером, она загадочно восклицала: «Машенька, как же тебе повезло! Он начал новую жизнь!».
На тот момент девушка не понимала, что мать имеет в виду. При этом ее беспокоила особенность Антона, который играл в несколько игр одновременно.
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«Чего-то не хватает»Через месяц «семейной жизни» свекровь снова пришла в гости. Тогда мужчина разгневался, накричал на мать и попросил «посидеть за компом».
«Он вел себя так, словно ему чего-то не хватает», — отмечает девушка.Периодически избранник Маши выпивал. Каждое утро его мучило сильное похмелье и он клялся, что бросит. Через время героине написала общая знакомая, предупредив, что Антон зависимый и прошлая девушка ушла от него из-за алкоголя. Тогда она не осознала масштабов проблемы.
Через время в дом стали приходить гости, который распивали спиртное и развлекались до утра.
Незваные гостиПоздней февральской ночью в квартиру пришел пьяный владелец жилья с дочерью Ольгой. Они заявили, что им негде выпить. Тогда Маша рассердилась и попыталась выгнать непрошенных гостей.
В какой-то момент дочь хозяина схватила ее за волосы и стала угрожать расправой. В это время Антон пил и согласно кивал, а женщина орала: «Давай убьем твою невесту!».
Ольга потащила Машу в коридор, затем — в подъезд. По пути она била Машу головой об пол. Девушка поняла, что не стоит спорить с агрессивными пьяницами, а бежать оттуда с вещами. Неадекватная женщина рассмеялась и заявила, что она ничего не получит, и вообще теперь должна заплатить.
Антон созвонился с мамой и та прибежала «помогать» в три часа утра.
Не оглядывая на пострадавшую, она полетела к сыну и рявкнула: «Как ты?» Мы выбрались из квартиры и вынесли свои вещи. Хозяева остались пить». Позже Антон отговорил Машу подавать заявление в полицию.
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«Может, вернешься?»После этого пара разбежалась по родным домам. Прошло полгода, но Антон все еще пытается вернуть девушку.
Недавно Маше звонила мать мужчины и доложила: «Мы-таки купили ему квартиру в Новой Москве. А мой Антоша такой хороший!.. Он закодировался еще раз. Может, вернешься?».
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*имя изменено
Алина Юрчак