МВД ищет главреда СМИ-иноагента «Медуза»*

Главреда СМИ-иноагента «Медуза»* Колпакова разыскивает МВД России
МВД России внесло в базу розыска главного редактора интернет-издания «Медуза»* Ивана Колпакова. Это следует из информации на сайте ведомства.
В карточке указали, что он разыскивается по статье УК, однако конкретная уголовная санкция не приводится. Другой информации нет.
Ранее МВД также объявляло в розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Сообщалось, что оперативные мероприятия в его отношении проводятся не впервые, и ему может грозить уголовное преследование.
*СМИ, признанное иноагентом и нежелательной организацией