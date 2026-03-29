На Камчатке мужчина преследовал мальчика и избил его
На Камчатке мужчина преследовал мальчика и избил его. Об этом пишет телеграм-канал «ЧП Камчатка», опубликовавший видео инцидента.
Все произошло в районе дома №12 на Космическом проезде в Петропавловске-Камчатском. На кадрах видно, как неадекват гонится за ребенком, а тот пытается убежать от него. По словам очевидцев, догнав мальчика, мужчина напал на него. В происходящее вмешалась прохожая, которая помогла остановить агрессора. Состояние школьника и мотивы нападения неизвестны.
Пресс-служба СУ СК по региону отреагировала на ситуацию. Там сообщили, что сейчас ведется доследственная проверка. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Екатеринбурге компания подростков преследовала прохожего, который отказал им в деньгах и сигаретах. Вскоре они напали на мужчину: ударили в спину, распылили в его сторону перцовый баллончик и попытались сбить скутером.
