На Кубани умер известный футболист

11 октября 2026, 19:46

Футболисту Кукаеву стало плохо на матче в Анапе, он умер по пути в больницу

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Во время финального турнира Всероссийских соревнований среди ветеранов (60+), проходившего в Анапе, скончался футболист Сергей Кукаев. Об этом сообщили в оперативных службах.