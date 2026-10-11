На Кубани умер известный футболист
Футболисту Кукаеву стало плохо на матче в Анапе, он умер по пути в больницу
Во время финального турнира Всероссийских соревнований среди ветеранов (60+), проходившего в Анапе, скончался футболист Сергей Кукаев. Об этом сообщили в оперативных службах.
Спортсмену стало плохо на поле: он потерял сознание. Медики пытались реанимировать Кукаева, однако спасти его не удалось — он умер по дороге в больницу.
Ранее умер чемпион Паралимпийских игр 2020 года в Токио Муса Таймазов. Спортсмену было 42 года.
Кроме того, хоккейный тренер Юлия Карпова умерла на 43-м году жизни. Подробности — в нашем материале.
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