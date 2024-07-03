На оборонном предприятии в США прогремел взрыв

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В Соединенных Штатах Америки на оборонном предприятии прогремел взрыв, пострадали 2 человека. Об этом информирует Associated Press.
Сообщается, что ЧП произошло на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Один человек пропал без вести, а 2 ранены. Пострадавших отвезли в больницу. Иная информация о состоянии их здоровья отсутствует.
Представители компании рассказали, что активно взаимодействуют со службами спасения.
Ранее сообщалось, что на военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвались боеприпасы. При взрыве пострадали девять человек. Указанное происшествие расследует военная полиция.
В Стерлитамаке взрыв бытового газа разнёс четыре квартиры, есть пострадавшие. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Представители компании рассказали, что активно взаимодействуют со службами спасения.
Ранее сообщалось, что на военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвались боеприпасы. При взрыве пострадали девять человек. Указанное происшествие расследует военная полиция.
В Стерлитамаке взрыв бытового газа разнёс четыре квартиры, есть пострадавшие. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова