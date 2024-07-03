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На оборонном предприятии в США прогремел взрыв

AP: на оборонном предприятии в США прогремел взрыв, пострадали 2 человека
03 июля 2024, 23:52
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Соединенных Штатах Америки на оборонном предприятии прогремел взрыв, пострадали 2 человека. Об этом информирует Associated Press.
Сообщается, что ЧП произошло на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Один человек пропал без вести, а 2 ранены. Пострадавших отвезли в больницу. Иная информация о состоянии их здоровья отсутствует.

Представители компании рассказали, что активно взаимодействуют со службами спасения.



Ранее сообщалось, что на военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвались боеприпасы. При взрыве пострадали девять человек. Указанное происшествие расследует военная полиция.

В Стерлитамаке взрыв бытового газа разнёс четыре квартиры, есть пострадавшие. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ФСБ провела обыски в управлении по противодействию коррупции
«Фонтанка»: в управлении по делам о коррупции МВД прошли обыски
03 июля 2024, 22:08

Фото: IStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ провели обыски в здании Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе, сообщает «Фонтанка».
На данный момент о причинах обыска не уточняется. 78.ru заявляет, что отдел, где проводились обыски занимался расследованием хищений бюджетных средств. При этом сам обыск был фиктивным.

В следственном действии принимали участие сотрудники СК и Управления собственной безопасности МВД региона.

Ранее в том же самом здании два года назад проводились обыски по делу о незаконной банковской деятельности.

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#ск
#фсб
#коррупция
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В результате ДТП в Анталье семь россиян госпитализировано
RT: семь россиян, пострадавших в аварии в Анталье, остаются в больницах
03 июля 2024, 21:17

Фото: IStock/Vladimir Dyavhkov

В больницах остаются семеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщило RT генеральное консульство России в Анталье.
«По состоянию на 17:00 мск в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, уточняют в консульстве.

Ранее стало известно, что автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. В результате столкновения машины со столбом скончался водитель, двадцать человек пострадало. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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#машины
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В Рязани в пруду нашли тело 15-летней девочки, пропавшей месяц назад
СК РФ: обнаружено тело 15-летней девочки, купавшейся в запрещенном месте
03 июля 2024, 20:58

Фото: IStock/Jakub Zerdzicki

В Солдатском пруду обнаружили тело 15-летней девочки-подростка, которая пропала 27 июня в Рязанской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органов региона.
По сообщениям ведомства, девочка ушла плавать на пруд 27 июня и не вернулась. При этом купание в водоеме было запрещено, о чем уведомлял соответствующий знак.

Поиски девочки продолжались на протяжении нескольких дней, когда очевидцами было обнаружено бездыханное тело. Сообщается, что вещи погибшей остались лежать на берегу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ГСУ по Рязанской области.

Ранее Телеграм-канал SHOT опубликовал информацию об утонувшем мужчине на западе Москвы. Согласно источнику, он решил искупаться, пытаясь спастись от аномальной жары.

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#купание
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#пруд
#девочка
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Жители Тулы сообщили о звуках взрыва над городом 3 июля
03 июля 2024, 20:04

Фото: istock/Lenorlux

В Туле 3 июля местные жители сообщили о звуках взрыва, их было слышно над несколькими районами города. Об этом пишет Телеграм-канал «Новости Тула и область».
По словам очевидцем, хлопки было слышно в Привокзальном и Центральном районах города.

Официальных подтверждений от властей в настоящее время не поступало.

Ранее стало известно о ряде громких взрывов в Белгороде во время сигнала ракетной опасности. О подробностях, причинам и последствиях громких звуков также не сообщалось.

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Вандалы в Дагестане осквернили мемориал участникам СВО

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#взрывы
#тула
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Вандалы в Дагестане осквернили мемориал участникам СВО
ТАСС: малолетние вандалы осквернили «Сад памяти» погибшим в СВО
03 июля 2024, 18:57

Фото: IStock/Natalia POGODINA

Вандалы в Дагестанских Огнях осквернили созданный в честь погибших в зоне специальной военной операции военнослужащих «Сад памяти», сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Инцидент произошел накануне, группа играющих подростков совершила акт вопиющего неуважения, заявили в ТАСС.
«Крайне печально, что объектом вандализма стал «Сад памяти», созданный в память о славных сыновьях нашего города. Варварами сломаны саженцы фруктовых деревьев, которые были посажены членами семей погибших военнослужащих. Дети прыгали на монументе. Их родителей рядом либо не было, либо они посчитали нормальным дикое поведение своих детей», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что малолетних вандалов становится только больше и чаще всего виной тому является отсутствие контроля и воспитания со стороны родителей. По информации источника, семьей занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге злоумышленники осквернили памятники солдатам ВС РФ. По информации следствия, они залили черной краской портреты военнослужащих. Действия вандалов не попали на камеру, следователи ищут подозреваемых по уликам с места происшествия.

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#сво
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Девочка родила после изнасилования братом-педофилом, который избежал тюрьмы
Под Тюменью девочка родила от родного брата-педофила
03 июля 2024, 17:45

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Исетский районный суд Тюменской области освободил от наказания 25-летнего местного жителя, который изнасиловал 13-летнюю сестру. Об этом сообщили в пресс-служба суда.
Отмечается, что мужчину освободили от уголовной ответственности, так как его признали психически нездоровым и отправили на принудительное лечение. Инцидент произошел в 2020 году.

Беременность девочки вскрылась только на восьмом месяце беременности, до этого ее близкие считали, что она просто набрала вес. После родов ДНК-экспертиза подтвердила, что отцом ребенка является родной брат матери.

Ранее сообщалось, что жительницы города Зеленогорск в Красноярском крае пожаловались на таксиста, который якобы приставал к их детям во время поездок.

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#подросток
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В Крыму дочь олигарха сбила трехлетнюю девочку на электросамокате
Baza: в Крыму дочь олигарха сбила девочку и скрылась
03 июля 2024, 17:33

Фото: IStock/Oleg Elkov

В Крыму трёхлетняя девочка пострадала в аварии с самокатом. Её сбила родственница местного олигарха и скрылась с места происшествия, об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел в Симферополе в Гагаринском парке. Три девочки катались на электросамокатах в людном месте. Одна из них не справилась с управлением и столкнулась с коляской. Сперва на ребенка упал самокат, а затем и сама девочка. Пострадавшей недавно исполнилось три года, в результате аварии она получила рассечение.

Мать ребенка пыталась остановить 13-летнюю девочку и узнать контакты ее родителей, но та села обратно на самокат и уехала. Ее отцом является Йосиф Файнгольд, экс-депутат симферопольского городского совета, бизнесмен и долларовый миллионер.

Жители Симферополя создали петицию с целью запретить использование электросамокатов в людном Гагаринском парке.

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В Москве курьер предотвратил похищение ребёнка незнакомцем
03 июля 2024, 17:28

Фото: istockphoto / Dejan Markovic

В Москве курьер спас ребёнка, которого со двора пытался похитить мужчина, сообщили в телеграм-канале Baza.
утром 2 июля курьер доставил заказ к одному из домов на улице Ставропольской. Припарковавшись во дворе, он заметил, как неизвестный мужчина подозвал ребёнка и попытался увести его в кусты.

«Курьер вышел из машины, включил камеру и подошёл к подозрительному мужчине. На вопрос, является ли мальчик его сыном, мужчина ответил отрицательно. Тогда курьер попросил отпустить ребёнка и прогнал незнакомца. После этого он провёл с мальчиком воспитательную беседу», — говорится в сообщении.

Следователи уже проводят проверку по этому инциденту. Они опрашивают ребёнка и устанавливают личность мужчины, который пытался похитить мальчика.

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Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино
Mash: мужчина открыл огонь в Москве во время массовой драки мигрантов
03 июля 2024, 17:22

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в результате инцидента есть раненые. Согласно информации источника, стрельба началась во время драки мигрантов, в которой участвовали несколько десятков человек.

Отмечается, что после стрельбы все разбежались. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что массовая драка мигрантов на юге Москвы завершилась стрельбой, в результате которой как минимум один человек погиб. Звуки выстрелов прозвучали в Бирюлево. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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