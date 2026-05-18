Молодой человек застрелил 16-летнюю беременную девушку из-за разрыва отношений

18 мая 2026, 06:12

В США юноша застрелил 16-летнюю экс-возлюбленную и её нерождённого ребёнка

Фото: iStock/nixki

В США 18-летний молодой человек застрелил свою 16-летнюю беременную девушку после того, как она разорвала с ним отношения. Две подруги жертвы также пострадали из-за действий убийцы, передает People.





Инцидент произошёл вечером 14 мая в штате Аризона. Полицейские прибыли к дому на Элвуд-стрит после сообщения о стрельбе и обнаружили трех пострадавших. 16-летняя Райли Монтгомери, находившаяся на позднем сроке беременности, умерла на месте. Её нерождённый ребёнок погиб.



