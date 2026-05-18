Молодой человек застрелил 16-летнюю беременную девушку из-за разрыва отношений
В США юноша застрелил 16-летнюю экс-возлюбленную и её нерождённого ребёнка
В США 18-летний молодой человек застрелил свою 16-летнюю беременную девушку после того, как она разорвала с ним отношения. Две подруги жертвы также пострадали из-за действий убийцы, передает People.
Инцидент произошёл вечером 14 мая в штате Аризона. Полицейские прибыли к дому на Элвуд-стрит после сообщения о стрельбе и обнаружили трех пострадавших. 16-летняя Райли Монтгомери, находившаяся на позднем сроке беременности, умерла на месте. Её нерождённый ребёнок погиб.
В столичной квартире нашли тела убитых мужчины и женщины
Две другие девушки попали в больницу в тяжёлом состоянии. Одна из раненых тоже была будущей мамой, из-за полученных травм ей пришлось преждевременно родить.
Следователи быстро установили подозреваемого — 18-летнего Майкла Санчеса. Мачеха погибшей рассказала, что после расставания в марте Санчес неоднократно угрожал падчерице, душил её и приставлял пистолет к голове. Семья уже обращалась по этому поводу в полицию.
В день убийства молодой человек прислал девушке фотографию с оружием и обещал расправиться с ней. Спустя три часа после звонка в полицию Райли не стало. Санчеса задержали и поместили под стражу, предъявив ему обвинения.