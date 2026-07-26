На Волге в Астраханской области один человек пропал после опрокидывания лодки
На Волге лодка перевернулась, и одного из пассажиров унесло течением. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Маломерное судно «Омега» перевернулось в Астраханской области. На борту водного транспорта находились шесть человек. Компания друзей арендовала лодку для прогулки по реке. В какой-то момент «Омега» потеряла устойчивость и опрокинулась.
Пятерым пассажирам удалось самостоятельно выбраться из воды и добраться до берега. Ещё одного человека сильное течение унесло от места происшествия, его судьба остаётся неизвестной. Спасатели продолжают поисковые работы. Южная транспортная прокуратура организовала проверку и выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее стала известна судьба пропавшего 13-летнего школьника из России. Ребёнок пошёл купаться вместе с отчимом и пропал.
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