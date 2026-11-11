На юге Москвы горят несколько квартир
В Москве на Бирюлёвской улице горят несколько квартир
На юге Москвы на Бирюлёвской улице произошёл пожар. Огнём охватило несколько квартир, пишет «Осторожно, Москва».
Очевидцы сообщили, что из окон валит густой чёрный дым. На одном из балконов, предположительно, находится пожилая женщина — она машет рукой, ожидая спасателей. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.
Ранее на юго-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе. Возгорание началось вчера на кровле одноэтажного складского здания.
Кроме того, стало известно, что вызвало возгорание в квартире двукратной олимпийской чемпионки Шурочкиной. Соседи вызвали скорую помощь.
Читайте также: