Напавший на детский лагерь в Туве не смог объяснить мотивы своих действий

21 июня 2026, 15:36

Фото: istockphoto/blinow61

25-летний мужчина, ворвавшийся минувшей ночью в детский лагерь «Орленок» на озере Чагытай в Тандинском районе Тувы и избивший 13 детей, не смог объяснить мотивы своего поступка. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.