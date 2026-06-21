Напавший на детский лагерь в Туве не смог объяснить мотивы своих действий
25-летний мужчина, ворвавшийся минувшей ночью в детский лагерь «Орленок» на озере Чагытай в Тандинском районе Тувы и избивший 13 детей, не смог объяснить мотивы своего поступка. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как рассказала «РГ» старший помощник руководителя СК по Туве Алла Нурсат, допрос нападавшего начнется после того, как он придет в себя. Именно тогда станут известны истинные причины случившегося.
Инцидент произошел ночью 21 июня. Злоумышленник проник на территорию лагеря с заднего входа, нанес повреждения детям и поломал мебель. Сотрудники «Орленка» обезвредили мужчину и сразу вызвали полицию и врачей.
Медики осмотрели всех пострадавших — их состояние признали удовлетворительным, однако многие дети сильно испугались. В региональном минобразования уточнили, что серьезные повреждения получили двое подростков, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, нападавший сам отдыхал на озере Чагытай в момент происшествия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Следователи осматривают место преступления и устанавливают все обстоятельства. В ведомстве отметили, что планируют ходатайствовать о заключении задержанного под стражу. При расследовании также оценят действия или бездействие должностных лиц, ответственных за безопасность в учреждении.
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