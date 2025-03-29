Напавший на людей с ножом в центре Амстердама оказался гражданином Украины

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Полиция установила личность человека, который 27 марта напал с ножом на людей в центре Амстердама. Им оказался 30-летний украинец.
Об этом в своей социальной сети Х сообщило управление полиции города Амстердама. Напомним, инцидент произошёл в четверг, 27 марта, днём. Мужчина, вооружённый ножом, напал на прохожих прямо на улице неподалёку от площади Дам в центре Амстердама. В результате ранения получили пять человек — одна гражданка Нидерландов и четверо иностранцев. Двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Агрессора задержали на месте преступления. Мотивы его поступка пока не установлены. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил допустил, что нападение могло иметь террористическую подоплёку.
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Александр Бойцов