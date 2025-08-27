Напавший на полицейских в Москве иностранец оказался террористом и членом ИГИЛ*

27 августа 2025, 16:13

Фото: iStock/Chalabala

Напавший на полицейских в Москве 25-летний Шеравган Кунджумов оказался террористом и членом ИГИЛ*, куда вступил еще в 2017 году. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами telegram-канал.