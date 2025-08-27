Напавший на полицейских в Москве иностранец оказался террористом и членом ИГИЛ*
Напавший на полицейских в Москве 25-летний Шеравган Кунджумов оказался террористом и членом ИГИЛ*, куда вступил еще в 2017 году. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами telegram-канал.
По данным источника, он вместе с сообщниками готовил ряд террористических актов в российских регионах. Мужчина лично изготавливал взрывные устройства, которые потом террористы должны были применить в торговых центрах и на автомобилях.
Злоумышленники планировали террористические акты почти весь 2017-й год. В арсенале преступников имелись автоматы, гранаты и пистолеты. Схрон был обнаружен силовиками, поэтому планы террористов не свершились. Самого Кунджумова отправили на восемь лет в колонию, откуда он недавно вышел.
Напомним, что сегодня утром мужчина напал на полицейских с ножом и метнул в полицейскую машину и ГБУ «Жилищник» коктейли Молотова.
