Названа причина гибели двух туристов на Камчатке

Двое туристов погибли на Камчатке из-за пренебрежения правилами безопасности
Причиной гибели двух туристов в Камчатском крае стало пренебрежение элементарными правилами безопасности. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он напомнил о необходимости регистрировать поход, а также отметил, что два туриста, продолжившие следовать выбранным маршрутом, благополучно вышли в Пианчево.
«Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», — написал Лебедев.Напомним, спасатели нашли всех туристов, пропавших в районе Авачинского перевала. Двое из них погибли, пятеро выжили, но у них признаки сильного обморожения.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.