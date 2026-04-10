Названа причина гибели двух туристов на Камчатке

10 апреля 2026, 09:10

Двое туристов погибли на Камчатке из-за пренебрежения правилами безопасности

Фото: iStock/blinow61

Причиной гибели двух туристов в Камчатском крае стало пренебрежение элементарными правилами безопасности. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».





Он напомнил о необходимости регистрировать поход, а также отметил, что два туриста, продолжившие следовать выбранным маршрутом, благополучно вышли в Пианчево.

«Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», — написал Лебедев.