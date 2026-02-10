Площадь возгорания в восьмиэтажном доме в центре Москвы увеличилась

10 февраля 2026, 19:21

До 250 кв. метров выросла площадь возгорания в восьмиэтажке в центре Москвы

Фото: iStock/DmyTo

До 250 кв. метров выросла площадь возгорания в восьмиэтажке в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в МЧС РФ.