Площадь возгорания в восьмиэтажном доме в центре Москвы увеличилась
До 250 кв. метров выросла площадь возгорания в восьмиэтажке в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в МЧС РФ.
Согласно информации ведомства, удалось спасти 25 человек. В настоящий момент ведётся эвакуация жильцов из соседних подъездов. Пожарные прилагают все усилия, чтобы предотвратить распространение огня на кровлю здания.
В результате происшествия пострадали восемь человек, включая троих детей. Некоторые жители отравились угарным газом, однако часть из них отказалась от госпитализации. Пресненская межрайонная прокуратура взяла на себя контроль за расследованием всех обстоятельств пожара, отметили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Напомним, сегодня, 10 февраля, пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
