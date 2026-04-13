Неизвестные в масках напали на ресторан, открыв огонь по посетителям
В американском городе Юнион-Тауншип (штат Нью-Джерси) вооружённые люди в масках напали на ресторан, открыв огонь по посетителям. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел вечером в субботу, 11 апреля. Свидетели объяснили, что группа мужчин вошла в ресторан и прошла за стойку, после чего завязалась ссора. Затем неизвестные произвели несколько выстрелов. В результате один человек погиб, ещё шестеро получили ранения. Уточняется, что сейчас жизни пострадавших вне опасности.
Полиция считает атаку тщательно спланированной, но мотивы нападавших пока не установлены. По предварительным сведениям, убийство могло быть заказным. Власти ведут активный розыск преступников. В материале подчеркивается, что это происшествие — уже сотое массовое нападение со стрельбой в США за год.
Читайте также: