Неизвестный морской хищник напал на отдыхающего в воде
В Нью-Йорке на пляже, где находились около 100 тысяч человек, неизвестный морской хищник укусил купальщика. Об этом сообщает телеканал NBC 4.
Мужчина в возрасте около 30 лет с трудом вышел из воды и упал на песок, его нога кровоточила. Спасатель наложил ему импровизированный жгут из футболки. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи отметили, что рана напоминает укус акулы, однако точно назвать хищника не смогли.
После происшествия спасатели более часа не пускали отдыхающих в воду. Они также осмотрели прибрежную акваторию, но не обнаружили акул. Вскоре купание вновь разрешили.
Ранее сообщалось, что крупнейший городской пляж Нью‑Йорка Рокавей‑Бич могут закрыть в пик летнего сезона после замеченных неподалеку от берега акул.
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