Несколько человек получили ранения из-за стрельбы с крыши в Мурманске

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В результате стрельбы в Мурманске, предварительно, ранены несколько человек. По данным Telegram-канала SHOT, силовики не могут попасть на крышу многоэтажки, потому что стрелок перекрыл к себе проход.
Ранее сообщалось, что в Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Различные видео с места события разлетелись по Сети, спецподразделения уже начали операцию по нейтрализации стрелка.
Telegram-канал Baza уточняет, что у неизвестного в руках два ружья.
Виновник происшествия забаррикадировался на крыше многоэтажного общежития, заблокировав люки, ведущие наверх.
Как сообщают местные жители, доступ на крышу возможен только по отвесной лестнице, так как оба выхода перекрыты. Последние выстрелы были слышны примерно за 10 минут до публикации информации.
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Telegram-канал Baza уточняет, что у неизвестного в руках два ружья.
Виновник происшествия забаррикадировался на крыше многоэтажного общежития, заблокировав люки, ведущие наверх.
Как сообщают местные жители, доступ на крышу возможен только по отвесной лестнице, так как оба выхода перекрыты. Последние выстрелы были слышны примерно за 10 минут до публикации информации.
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