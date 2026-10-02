Нижегородец использовал безногого инвалида для бесплатной заправки на АЗС
Нижегородский блогер организовал необычную схему заправки автомобилей без очереди, привлекая к ней знакомого с инвалидностью. Об этом сообщил Telegram-канал «Нижний №1».
По данным канала, блогер также предлагает участвовать в схеме своим подписчикам. Он выбирает одного из них, после чего в машину подсаживают мужчину без ног, которому предоставляется льготное обслуживание на АЗС. После этого они вместе приезжают на заправку, предъявляют соответствующую справку и получают возможность заправить автомобиль вне общей очереди.
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Кроме того, двое россиян похитили человека на заправке. Подробности — в нашем материале.
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