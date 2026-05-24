Очередная авария с туристами произошла в Турции: десятки человек пострадали
На западе Турции произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали не менее 46 человек. Об этом пишет местная газета Türkiye.
Транспорт, следовавший из Анкары в Чанаккале, по неизвестной причине выехал с проезжей части в поле и перевернулся. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания медицинской помощи.
Ранее сообщалось о подобном происшествии с экскурсионным автобусом в Анталье. В результате аварии пострадали 14 граждан России. Двое из них остаются в больнице и ожидают операции, остальных отправили в отели.
Генконсульство России в Анталье поддерживает связь с туроператором, страховой компанией и медицинскими учреждениями. Ситуация находится на приоритетном контроле.
