Организатор покушения на Ельцина работал дворником в детсаду и пропал

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Организатор покушения на Бориса Ельцина с диагнозом «шизофрения» в 2020 устроился на работу дворником в детский сад в Хабаровском крае, а в 2023 мужчина пропал, пишет Shot.
По данным издания, Кислов устроился дворником в детский сад № 184 в Хабаровске. На сегодняшний день там отметили, что этот человек в учреждении больше не работает. В 2023-м Кислов открыл счёт в банке для начисления пенсии. С тех пор о нем ничего не известно. Тем не менее в психиатрической больнице его продолжают наблюдать в психиатрической больнице, но место его жительства неизвестно. Сейчас Ивану Кислову 66 лет.
Он пытался убить Ельцина в начале 1993 года, отомстив таким образом за распад СССР. Для этого он приехал в Москву из Хабаровска, изготовил два СВУ со свинцовыми шариками. Но взрывные устройства намокли, и привести его в действие оказалось невозможно. Тогда Кислов решил совершить нападение с перочинным ножиком. Мужчина смог выяснить, где живёт Ельцин.
27 января преступник попал на чердак одного из правительственных зданий и залёг в засаде. Однако тогда Ельцин так и не появился, потому что находился в Индии с рабочим визитом. А Кислова обнаружила охрана. Тогда он представился дворником, но на допросе все же признался, что планировал убить первого президента России.
Ему предъявили обвинение в подготовке к убийству и теракту, но экспертиза признала его невменяемым. Позже уголовное дело прекратили, а Кислова отправили на стационарное лечение.
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Он пытался убить Ельцина в начале 1993 года, отомстив таким образом за распад СССР. Для этого он приехал в Москву из Хабаровска, изготовил два СВУ со свинцовыми шариками. Но взрывные устройства намокли, и привести его в действие оказалось невозможно. Тогда Кислов решил совершить нападение с перочинным ножиком. Мужчина смог выяснить, где живёт Ельцин.
27 января преступник попал на чердак одного из правительственных зданий и залёг в засаде. Однако тогда Ельцин так и не появился, потому что находился в Индии с рабочим визитом. А Кислова обнаружила охрана. Тогда он представился дворником, но на допросе все же признался, что планировал убить первого президента России.
Ему предъявили обвинение в подготовке к убийству и теракту, но экспертиза признала его невменяемым. Позже уголовное дело прекратили, а Кислова отправили на стационарное лечение.
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Элина Позднякова