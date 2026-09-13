Пассажиров самолета «Москва — Анталья» держат в салоне после экстренной посадки в Минводах
Самолет, следовавший рейсом Москва — Анталья, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации пассажиров, лайнер приземлился через 4,5 часа после вылета. Причиной стал сбой в техническом обеспечении борта. Уже час людей не выпускают из салона — в терминале аэропорта наблюдается переполненность. За время ожидания пассажирам не предоставили воду и еду. Отмечается, что за туристами направили резервный борт, однако его вылет запланировали на вечер.
Ранее пассажиры подрались и грозились «стрелять в людей» на борту известной авиакомпании. Отмечалось, что для усмирения каждого из дебоширов понадобилось несколько человек
Кроме того, во Владивостоке рабочий повредил самолёт, на борту которого находилось около 400 людей. Подробности — в нашем материале.
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