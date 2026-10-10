Пережившего нападение медведя доставили в Москву

10 октября 2026, 12:49

РДКБ: Пережившего на Алтае нападение медведя подростка привезли в Москву

Фото: istockphoto/sudok1

Подростка, пострадавшего от нападения медведя в Алтайском крае, доставили на лечение в Москву. Мальчик находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России.