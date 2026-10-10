Пережившего нападение медведя доставили в Москву
Подростка, пострадавшего от нападения медведя в Алтайском крае, доставили на лечение в Москву. Мальчик находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России.
Нападение произошло 8 октября на пасеке. Пострадавший получил тяжелые травмы. Изначально его госпитализировали в местную больницу, позднее приняли решение о переводе в столичную клинику.
По словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Анны Пыталь, у подростка диагностировали множественные раны обеих рук и туловища, ожоги передней брюшной стенки, а также черепно-мозговую травму. После поступления врачи провели комплексное лабораторное и инструментальное обследование, включая компьютерную томографию, и организовали консультации профильных специалистов.
Сейчас пациент получает всю необходимую специализированную медицинскую помощь. План дальнейшего лечения, в том числе возможного хирургического вмешательства, определит мультидисциплинарная бригада врачей.
Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о халатности. Прокуратура Алтайского края проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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