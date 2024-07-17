Певица Эндресс пьяной исполнила гимн США перед шоу бейсбольного Матча всех звезд

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Американская кантри-певица Ингрид Эндресс пьяной исполнила гимн США перед шоу бейсбольного Матча всех звезд Главной лиги бейсбола. Об этом пишет РИА Новости Спорт.
Певице Ингрид Эндресс 32 года. Выступает она в жанре кантри. Сообщается, что шоу прошло во вторник в Арлингтоне на стадионе «Глоуб Лайф Филд».
Певица исполняла гимн Соединенных Штатов Америки перед Home Run Derby, ежегодным соревнованием, которое проводится за день до Матча всех звезд MLB. В интернете её раскритиковали за плохое исполнение гимна страны.
Эндресс добавила, что даст своим фанатам знать, как будет проходить реабилитация. По ее словам, это очень весело.
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Певица исполняла гимн Соединенных Штатов Америки перед Home Run Derby, ежегодным соревнованием, которое проводится за день до Матча всех звезд MLB. В интернете её раскритиковали за плохое исполнение гимна страны.
«Не буду вам врать, я была пьяна прошлой ночью. Я запишусь в центр, чтоб получить необходимую помощь. То была не я прошлой ночью. Хочу извиниться за такое исполнение перед MLB, всеми болельщиками и этой страной, которую я так люблю», — написала она.
Эндресс добавила, что даст своим фанатам знать, как будет проходить реабилитация. По ее словам, это очень весело.
Ранее сообщалось, что в Берлине перед финальным матчем Евро-2024 российский болельщик встретил актера Артура Смольянинова*, который покинул РФ и обматерил его. По словам мужчины, он увидел очень знакомое лицо. Ему захотелось высказать артисту все то, что накопилось.
Певица Алсу продаёт пятикомнатные апартаменты с сауной на Никитском бульваре в центре Москвы за 299 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова