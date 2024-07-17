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Певица Эндресс пьяной исполнила гимн США перед шоу бейсбольного Матча всех звезд

17 июля 2024, 15:13
Фото: istockphoto/nantonov

Фото: istockphoto/nantonov

Американская кантри-певица Ингрид Эндресс пьяной исполнила гимн США перед шоу бейсбольного Матча всех звезд Главной лиги бейсбола. Об этом пишет РИА Новости Спорт.
Певице Ингрид Эндресс 32 года. Выступает она в жанре кантри. Сообщается, что шоу прошло во вторник в Арлингтоне на стадионе «Глоуб Лайф Филд».

Певица исполняла гимн Соединенных Штатов Америки перед Home Run Derby, ежегодным соревнованием, которое проводится за день до Матча всех звезд MLB. В интернете её раскритиковали за плохое исполнение гимна страны.



«Не буду вам врать, я была пьяна прошлой ночью. Я запишусь в центр, чтоб получить необходимую помощь. То была не я прошлой ночью. Хочу извиниться за такое исполнение перед MLB, всеми болельщиками и этой страной, которую я так люблю», — написала она.

Эндресс добавила, что даст своим фанатам знать, как будет проходить реабилитация. По ее словам, это очень весело.

Ранее сообщалось, что в Берлине перед финальным матчем Евро-2024 российский болельщик встретил актера Артура Смольянинова*, который покинул РФ и обматерил его. По словам мужчины, он увидел очень знакомое лицо. Ему захотелось высказать артисту все то, что накопилось.

Певица Алсу продаёт пятикомнатные апартаменты с сауной на Никитском бульваре в центре Москвы за 299 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов
#реабилитация
#болельщик
#певица
#шоу
Москвич выдумал свое ограбление и попал под следствие
Житель Зеленограда оговорил рабочих и пошел по делу о ложном доносе
17 июля 2024, 15:17

Фото: istockphoto/Dzurag

Житель Зеленограда выдумал свое ограбление и попал под следствие о ложном доносе. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Мужчина подал заявление о грабеже, сообщив, что неизвестные в лифте дома, расположенного на Георгиевском проспекте, требовали деньги и угрожали ему. После этого он бросил на пол 12 тысяч рублей и выбежал.
Имелись в виду рабочие, которые делали ремонт в доме. Просмотрев записи с камер, стражи порядка узнали, что заявитель находился в кабине один, а рабочих и близко не было.

Позже парень признался, что у него возникла неприязнь к рабочим из-за ремонта, поэтому он придумал всю эту историю. Теперь фигурант под подпиской о невыезде.

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#криминал
#грабёж
#уголовное дело
#новости
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В Москве задержали блогера из Дагестана, растоптавшего православный крест
17 июля 2024, 14:25

Фото: istockphoto / BrianAJackson

По информации, полученной от следователей, блогер совершил в Москве поступок, который вызвал широкий общественный резонанс. Он растоптал нательный крест в прямом эфире, транслируемом в интернете.
Блогер Хавиер Ярмагомедов принёс публичные извинения за свой поступок. Он объяснил, что его действия были вызваны провокацией.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих в отношении дагестанского блогера, который во время онлайн-трансляции растоптал православный крест. Хавиера Ярмагомедова задержали. Дело возбудили по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тысяч рублей или год лишения свободы», — говорится в материале РБК.

По данным следствия, 12 июля блогер, находясь в Москве, публично осквернил нательный христианский крест. Инцидент произошёл во время прямой трансляции в интернете.

В ближайшее время Хавиера Ярмагомедова доставят в следственный отдел, где следователи начнут его допрашивать.

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В Киргизии задержан племянник президента Жапарова

В Краснодаре в парке Галицкого случился крупный пожар

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#права
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#блогер
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В Киргизии задержан племянник президента Жапарова
В Киргизии задержан племянник президента Жапарова Улан
17 июля 2024, 14:20

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Улана Жапарова — племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова задержал Госкомитет нацбезопасности республики. Об этом со ссылкой на источник сообщил Sputnik Кыргызстан.
«Он обвиняется в совершении тяжкого преступления. Потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Родственника главы государства заключили под стражу до 19 августа», — говорится в сообщении.

Улана Жапарова задерживают не в первый раз. Летом прошлого года его брали, обвиняя в коррупции, однако в октябре родственника политического деятеля отпустили под домашний арест.

Ранее Садыр Жапаров приносил извинения за свою племянницу Лазат Нуркужоеву, вызвавшую действиями в соцсетях общественный резонанс.

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#новости
#президент
#семья
#криминал
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В Краснодаре в парке Галицкого случился крупный пожар
17 июля 2024, 14:05

Фото: istockphoto / Diy13

В Краснодаре в парке «Краснодар», который также называют парком Галицкого, произошёл пожар.
По предварительной информации, возгорание возникло на территории, где хранятся строительные материалы. Эту информацию предоставила пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

«Согласно данным Telegram-канала парка, возгорание произошло в энергоцентре, где хранятся инструменты. На данный момент нет информации о пострадавших. Причина возгорания пока остаётся неизвестной. На данный момент по информации от МЧС, огонь удалось локализовать на площади 30 квадратных метров», — сообщили в издании.

Парк «Краснодар» (или парк Галицкого) был открыт 28 сентября 2017 года. В 2019 году были запущены третья и четвертая очереди, а 30 марта 2023 открылся Японский сад. Сейчас строится седьмая очередь — «Парк облаков». Общая площадь парка составляет 22,7 га, из них 13,2 га занимают озеленения, а 8,7 — тротуары.

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В Дмитрове разыскивают нудиста, пристававшего к детям на пляже

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#краснодар
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В Дмитрове разыскивают нудиста, пристававшего к детям на пляже
17 июля 2024, 13:11

Фото: istockphoto / blinow61

В Дмитрове у Жестылевского водохранилища произошёл неприятный инцидент: мужчина катался на сапборде обнажённым и приставал к детям, передает Telegram-канал SHOT.
На пляже водохранилища проводила свой отдых женщина с 13-летней дочерью и двумя её одноклассниками – братом и сестрой, которые были двойняшками.

«На берегу нети нашли бревно, забрались на него и вместе отправились в плавание по водоёму. В это время на них обратил внимание мужчина, который находился на пляже без одежды. Он предложил ребятам переместиться на его сапборд и прокатиться. Однако дети отказались, после чего мужчина скрылся», — сообщается в материале.

Полиция составила фоторобот по описанию детей. Правоохранительные органы ведут поиск этого человека. Известно, что он был в преклонном возрасте.

Ранее в поселке Садовый в городе Оби задержан 45-летний мужчина за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Показания дали и свидетель преступления, и мать мальчиков, и мужчина, который помог задержать преступника.

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Приставы в Тобольске отправили в зону СВО две конфискованных машины
17 июля 2024, 13:08

Фото: istockphoto/ANATOLii SAVITSKii

Две конфискованных машины отправили в зону спецоперации тобольские приставы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что теперь техника послужит благому делу.
«Технику передали сотрудникам Министерства обороны, которые отправили ее на помощь военнослужащим в зону специальной военной операции», — сказано в публикации.

Известно, что один из автомобилей конфисковали за неправомерное вождение. Бывшие владельцы лишились прав за езду в нетрезвом виде. Их наказали обязательными общественно-полезными работами.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили командный пункт Службы безопасности Украины в Киеве. В результате удара уничтожены несколько офицеров.

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#россия
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#приставы
#машины
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«Забайкальский зверь»: зачем маньяк Станкевич пил кровь своих жертв и как избежал пожизненного
Пивший кровь женщин маньяк из Забайкалья Станкевич добился снятия судимости
17 июля 2024, 12:53

Фото: iStock/Tunatura

В середине 90-х в небольшом городке Краснокаменск начали находить изувеченные трупы женщин. Никто не мог даже предположить, что за жестокими расправами может стоять примерный семьянин, ранее работавший на заводе, а теперь следящий за домом. 34-летнего Владимира Станкевича удалось задержать только год спустя, когда за ним потянулся след из четырех обезображенных трупов.
О причинах, которые могли привести работягу из обычной семьи к статусу кровавого маньяка, расскажет редакция «Радио 1».

Биография Станкевича


Владимир Станкевич родился в Красноярске. Его отец ушёл из семьи, когда мальчику было всего несколько месяцев, а старшей сестре Станкевича — три года. 13 лет спустя мать привела в дом нового мужчину, с которым у Владимира сложились хорошие отношения. С детства будущий маньяк, по его собственным словам, очень сильно стеснялся девочек.

Окончив ПТУ по специальности слесаря контрольно-измерительных приборов, Станкевич отправился служить в армию, где познакомился со своей будущей супругой. Женщина оказалась старше молодого человека на 8 лет, у неё уже была дочь от первого брака. Три года спустя в браке родилась ещё одна дочь, с которой охотно нянчились все члены семьи.

Несмотря на вполне себе полную и счастливую жизнь, Станкевич страдал от алкоголизма, в 1987 году он даже пробовал проходить лечение, однако оно не помогло.

Фото: iStock/art159

В годы перестройки он и его жена уволились с сернокислотного завода Приаргунского производственного горно-химического объединения, где оба работали. Она устроилась сторожем и периодически ездила в Китай за товаром на продажу. А Владимир, по сути, был безработным, на домашнем хозяйстве. Мужчина долго не мог найти работу, стал больше пить, полностью потерял авторитет как в глазах 20-летней падчерицы, так и супруги. Именно в этот период «Забайкальский зверь» вышел на охоту.

Убийства Станкевича


Страшного маньяка, наводившего ужас на весь Краснокаменск, не могли поймать около года.

Своё первое преступление Станкевич совершил 16 апреля 1995 года. Как вспоминает он сам, окончательно превратившись в мужчину-домохозяйку, Станкевич чувствовал себя очень плохо. Вечером этого дня он выпил бутылку алкоголя и отправился бродить по улицам. Ему повстречалась женщина, которая тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения. Владимир предложил проводить её и та согласилась. По дороге между новыми знакомыми возникла ссора, женщина попыталась сбежать, но Владимир повалил её на землю, разорвал одежду и вырезал молочную железу. Затем он подобрал с земли ветку и пропорол ею тело снизу. Невероятно, но Ольга выжила. Её в бессознательном состоянии нашли прохожие и доставили в больницу.

Вечером 8 декабря 1995 года на 43-летнюю Анастасию напал неизвестный. Он повалил её на землю, ударил несколько раз, разорвал на ней одежду, снял и задушил до смерти. Тело женщины нашли на пустыре между домами.

Вечером 30 декабря 1995 года возле одного из домов Краснокаменска неизвестный сзади напал на 34-летнюю Наталью, задушил её, разорвал на ней одежду, пропорол металлической арматурой. Девушка чудом выжила.

В ночь с 10 на 11 февраля 1996 года на пустыре между домами Станкевич напал на 40-летнюю Татьяну, разорвал одежду, отломил от дерева ветку и пропорол ею женщину. Татьяна на месте скончалась.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 1996 года маньяк схватил за руку гражданку Я., стал звать с собой. Она от него вырвалась и убежала. Сразу после этого у ограды детского сада садист напал на 26-летнюю Анну, ударил её несколько раз по голове, разорвал одежду, проткнул металлическим прутом. Анна скончалась.

Сразу после этого, то есть в ночь на 1 марта 1996 года, напал возле той же ограды на 31-летнюю Наталью, ударил её прутом по голове, пропорол снизу, ампутировал правую молочную железу. Несчастная женщина скончалась на месте.

Следствию удалось доказать шесть эпизодов преступлений Станкевича. Как можно понять, две его жертвы выжили, а ещё четыре скончались в страшных мучениях.

Фото: iStock/DedMityay

Однако известно, что маньяк неоднократно нападал и на других женщин, которым удавалось ускользнуть из его лап. После его поимки 12 женщин рассказали, как пережили встречу со Станкевичем.

По словам одной из них, Станкевич напал на неё после 50 минут вполне приятного общения. Внезапно под угрозой ножа завел в безлюдное место. Без слов свалил на землю, начал кусать за щёки. Когда закапала кровь, он, лёжа сверху, ревел и рычал. Потом садист сделал поверхностный крестообразный надрез на спине своей жертвы. Сказал ей, что не будет убивать, поскольку у нее сын в армии служит. Потерпевшая рассказала, что запаха алкоголя она не чувствовала. Свои действия маньяк мотивировал ей тем, что хочет отомстить жене.

Другая женщина рассказала, как в парке её догнал мужчина с обломанной веткой в руках, длиной около 80 сантиметров. Он шёл рядом, тяжело дыша. Потом спросил, знает ли она его. И с придыханием глуховатым голосом сообщил о себе загадочно и угрожающе: «Я тот, который…» Образованная, опытная женщина повела себя грамотно. Она показала отсутствие у нее страха, пыталась с ним заговорить, напомнила о матери. Потом пошла в тёмный подъезд, он остался на улице. Напоследок она ему сказала: «Ты можешь быть лучше». Он ответил кратко: «Нет». Был он, по словам женщины, абсолютно трезв.

Задержание Станкевича и суд


Жуткого убийцу и мучителя удалось задержать 9 апреля 1996 года. Все убийства и нападения были совершены рядом с домом маньяка, свидетели его опознали. Сперва Станкевич вёл себя так, будто не понимает, за что его задержали, однако позже во всём сознался.

В ходе судебных слушаний Станкевич вновь начал отрицать свою причастность к преступлениям. Он был настолько убедителен, что даже его адвокат начал сомневаться в вине подопечного. Однако стоит отметить, что после ареста маньяка жуткие убийства и нападения на женщин прекратились.

Сперва суд приговорил Станкевича к смертной казни, однако он подал кассацию, после чего приговор был изменён на 15 лет лишения свободы.

После освобождения в 2011 году Станкевич вновь совершил преступление — наехал на женщину-пешехода, причинив ей тяжелые травмы. Однако в судебном порядке маньяку удалось добиться снятия прежней судимости за убийства.

Почему Станкевич начал убивать


Газета «МК» провела своё собственное расследование по делу Станкевича. Выяснилось, что маньяк всю жизнь очень сильно боялся мышей. В 21 год, поссорившись с женой он пытался свести счёты с жизнью, а в 1991 году он едва не зарубил топором гостя своей падчерицы. В 1993 году, находясь на работе в состоянии алкогольного опьянения, он почувствовал невероятно сильный прилив ярости и забрался вверх по лестнице в будку к женщинам. Они его не пускали. Он разбил стекло, чтобы изнутри открыть дверь. С лестницы упал и долго после этого был возбужден, как он выразился, «как зверь».

Больше всего экспертов потрясло, что маньяк переживал приятные ощущения от поимки жертвы, ее покусывания, разрывания одежды, а затем живых тканей, ощущений запаха и вкуса свежей крови. Патологическое влечение было в развитии. Нападения становились чаще и чаще, и трудно представить, что было бы, если бы его не остановили. Утром после сна его состояние возвращалось к привычному, потому воспоминания о содеянном были смутны, нечетки, сопровождались чувством некоторой чужеродности. Проще говоря, как будто бы это все не он сделал, а кто-то другой. Примерно как герой Джека Николсона в известном триллере «Волк».

Фото: iStock/IvanBastien

Эти амнистического типа феномены появлялись как результаты пребывания в измененных состояниях сознания, отчасти алкогольных, отчасти парафильных причин. Несмотря на эти особенности, происходящее в ночное время в принципе осмысливалось правильно, но оно было столь неприемлемо для прежних личностных установок и связано с таким тяжким грузом ответственности, что подвергалось вытеснению из сознания по типу «ничего не было». Вытеснение проблемы из сознания позволяло жить дальше и, как бывает и при других отклоняющихся влечениях, становится мощным благоприятным условием укрепления в повторении противоправных действий. К моменту ареста Станкевича ситуации оказались значительно забытыми, и ему требовались напряженные усилия по восстановлению их в памяти.

В результате было остановлено, что садистские наклонности Станкевича усугублял алкоголь, а также его необычная страсть к свежей человеческой крови. Тем не менее, судебная комиссия признала маньяка вменяемым.

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#красноярский край
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Врио губернатора Смирнов: три человека ранены при атаке БПЛА под Курском
17 июля 2024, 12:45

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Три человека ранены при атаке со стороны ВСУ под Курском. Об этом сообщил врио главы региона в Telegram-канале Алексей Смирнов. Речь идет о населенном пункте Новоивановка.
«Украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины. В этом же населенном пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия», — говорится в публикации.

Чиновник отметил, что всех троих доставили в больницу, сейчас им оказывается вся необходимая медпомощь.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть поселка Теткино под Курском. В результате инцидента пострадал один спасатель, повреждены две машины.

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#россия
#украина
#бпла
#курская область
#всу
#новости
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Спасатели вывели из леса под Сергиевым Посадом двух заблудившихся девушек
17 июля 2024, 12:42

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Две семнадцатилетние девушки, отправившиеся за грибами в лес у деревни Алексеево Сергиево-Посадского городского округа, заблудились и не смогли самостоятельно найти дорогу домой, их выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Девушки приехали отдыхать в деревню Алексеево с родителями, но за грибами отправились одни. В лесу они поняли, что сбились с пути и сами обратились за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Координаты потерявшихся определили добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» и передали данные работникам Мособлпожспаса. Прибывшие на место спасатели сумели быстро отыскать «потеряшек», — говорится в сообщении.
Медицинская помощь девушкам не понадобилась. Их довезли до дома на аварийно-спасательной машине.

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#мособлпожспас
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