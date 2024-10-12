По факту нападения на авто сотрудников Центра «Э» в Ингушетии завели дело

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Следователи возбудили уголовное дело после нападения на машину заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Адама Хамхоева. По данным информационного агентства ТАСС, в результате инцидента погибли три человека, что подтвердили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.
Дело касается двух статей: 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и часть 1 статьи. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.
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«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ведется розыск нападавших», – подчеркнули в ведомстве.
Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.
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Александр Климов