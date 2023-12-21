По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

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В районе Крымского моста сработали средства противовоздушной обороны.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, движение по мосту перекрыли. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны России заявил, что спецоперация выявила несколько минусов в российских оборонительных силах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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