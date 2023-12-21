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По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Shot: движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли — работает ПВО
21 декабря 2023, 15:12
Фото: istock / e-crow

Фото: istock / e-crow

В районе Крымского моста сработали средства противовоздушной обороны.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, движение по мосту перекрыли. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.


20 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлёте к Белгороду.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны России заявил, что спецоперация выявила несколько минусов в российских оборонительных силах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#движение
#пво
#крым
#крымский мост
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Еще в одном отеле российском отказались заселять возвращавшихся в зону СВО военных
Под Ростовом отказались заселять в отель возвращавшихся в зону СВО бойцов
21 декабря 2023, 15:23

Фото: istock / kadmy

В Ростовской области отель «Амакс» отказался заселять военнослужащих, которые возвращались в зону СВО, из-за отсутствия паспортов. Об инциденте сообщает сослуживец бойцов Сергей, его слова приводит телеграм-канал Don Mash.

Военные служили в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Временно они уехали в Санкт-Петербург, чтобы забрать гуманитарную помощь и квадрокоптеры. Оставаться на обратном пути они не собиралась, но их автомобиль сломался.

«Машина сломалась, решили где-то переночевать. Вот это была гостиница первая, где они решили переночевать. Мобилизованные — они практически все без паспортов, это нормальное явление. Но почему-то в Ростове так не считают», — рассказал Сергей, обратив внимание, что при себе у военнослужащих были военные билеты, удостоверяющие личность.
Руководство гостинцы заявило, что они следовали постановлению правительства, согласно которому совершеннолетние граждане могут заселяться только по паспорту, а исключений для военных не предусмотрено. Теперь отелю грозит штраф 750 тысяч рублей.

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#штраф
#военные
#отель
#нарушение
#сво
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В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившем жену и годовалую дочь
21 декабря 2023, 15:20

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, который убил свою гражданскую жену и годовалую дочь, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
Следствие установило, что в октябре 2020 года житель Санкт-Петербурга Максим Якубов поссорился со своей гражданской женой, избил её, а потом бросил их годовалую дочь об кафельный пол. От полученных травм девочка скончалась на месте. Якубов убедил сожительницу не сообщать о смерти ребёнка в полицию. Труп девочки мужчина спрятал в парке.

В феврале 2021 года Якубов вновь поссорился с сожительницей, задушил её, а затем утопил в ванной. Спустя некоторое время он спрятал труп женщины неподалёку от тела их дочери.

«С учетом позиции государственного обвинителя Якубову назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - прокомментировали ситуацию представители надзорного ведомства.

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#санкт-петербург
#убийство
#ребёнок
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112: Два человека погибли при падении дельтаплана в посёлке Мирный
21 декабря 2023, 14:58

Фото: iStock/DCorn

Два человека погибли при падении дельтаплана на Ставрополье, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
По информации СМИ, дельтаплан потерпел крушение около посёлка Мирный на Ставрополье.

В настоящий момент известно о двух погибших, на месте происшествия работают экстренные службы.

Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Напомним, крупнейшей авиакатастрофой в России за последний год стало падения самолёта предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области. Все 10 человек, находившихся на борту, включая самого бизнесмена, погибли. Расследование катастрофы продолжается.

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#крушение
#погибшие
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На Сахалине два подростка изнасиловали третьеклассника
На Сахалине двое подростков надругались над третьеклассником
21 декабря 2023, 14:49

Фото: iStock/Rawf8

На Сахалине два ученика восьмого класса изнасиловали третьеклассника, угрожая закрыть мальчика на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, ЧП произошло 17 декабря в городе Долинске. Двой 14-летних подростков находились в квартире с мальчиком из третьего класса. Старшие решили поиздеваться над младшим товарищем. Тогда, угрожая закрыть его на балконе, они надругались над третьеклассником.

Придя домой, мальчик все рассказал родителям. Они сразу обратились в полицию. Оба школьника уже задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния начался суд над учительницей Жаклин Ма, занявшейся сексом с одним мальчиком и пытавшейся совратить второго.

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Ребенок-инвалид попал в реанимацию после того, как провалился сквозь пол на утреннике
СК проводит проверку после падения ребенка-инвалида с потолка в Тобольске
21 декабря 2023, 14:31

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Тобольске Тюменской области на новогоднем утреннике для детей-инвалидов мальчик провалился сквозь пол здания. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на директора департамента культуры и туризма мэрии города Анастасия Ионина.

«Во время мероприятия один из детей, пришедший с мамой, остался без ее присмотра и самостоятельно вышел из зала. Он забрался на технический этаж, наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол в помещение зала, где проходил праздник», — сообщила изданию Ионина.
Ребенка доставили в больницу. Как сообщает издание «МегаТюмень», состояние ребенка тяжелое.

В случившемся разберется городской отдел Следственного комитета.

До этого сообщалось, что в неблагополучной семье девочка отравилась метадоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#праздник
#мероприятия
#мальчик
#ребёнок
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На Камчатке двое военных получили сроки за отказ от участия в СВО
На Камчатке двух военных отправили в колонию-поселение за отказ от участия в СВО
21 декабря 2023, 14:15

Фото: istock / Elena Horrmann

Двоих военных на Камчатке осудили за отказ ехать в зону специальной военной операции. Мужчины приговорены к более чем двухлетним срокам лишения свободы в колонии-поселении. Об сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу 35-го гарнизонного военного суда.

Военнослужащие находились в воинских частях на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Осознавая проведенную в России мобилизацию, они отказались принимать учатсие в боях в зоне спецоперации.

Суд назначил военному, отказавшемуся отправиться на СВО 2,5 года и 2 года и 4 месяца гражданину, совершившему такой же отказ, но уже осенью.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Тихоокеанском флотском военном суде.

Ранее сообщалось, что суд приговорил гражданина Украины к 16 годам колонии строгого режима за финансирование запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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* Запрещенная в России экстремистская организация
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#сво
#военные
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Спасатель из Подмосковьпомог водителю легковушки, съехавшей в кювет
21 декабря 2023, 14:06

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатель ГКУ МО «Мособлпожспас» в свой выходной оказал помощь водителю легковушки, съехавшей в кювет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На Таракановском шоссе возле деревни Сергеевка городского округа Солнечногорск произошло дорожно-транспортном происшествие, в котором легкового автомобиля Hyundai съехал с автотрассы в заснеженный кювет.

«Оказавшись первым на месте происшествия, спасатель Сергей Земляков оценил обстановку и убедился, что женщина не пострадала и не заблокирована в салоне машины. Работник подразделения вдвоём с водителем большегруза, который тоже пришёл выручку попавшей в беду автомобилистке, с помощью буксировочного троса вытащили легковушку на дорогу. Медицинская помощь женщине не понадобилась», — поделился заместитель начальника ПСЧ-267 Сергей Яшин.

Стоит отметить, что сотрудник Мособлпожспаса ехал домой после дежурной смены, когда стал свидетелем происшествия.

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#машины
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Минздрав: 86 детей из поезда Тюмень-Адлер госпитализировали с симптомами ОРВИ
21 декабря 2023, 14:00

Фото: iStock/monkeybusinessimages

86 несовершеннолетних пассажиров поезда Тюмень-Адлер госпитализировали с симптомами ОРВИ, об этом сообщили в Минздраве РФ.
Напомним, в ночь на 21 декабря поезд привёз группу детей, который отдыхали в сибирском лагере «Олимпийская ребячка». Уже в поезде несколько детей почувствовали себя плохо, у них поднялась температура.

Детей и сопровождающих сняли с поезда на станции Балашов в Саратовской области. По сообщениям Минздрава РФ, в настоящий момент 86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ. Ещё 38 детей и 11 взрослых размещены в провизорном блоке медицинского учреждения, у них признаков заболевания не выявили.

«У всех пациентов взяты анализы, назначена противовирусная терапия», - подчеркнули представители министерства.

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Капитан полиции открыл стрельбу по пьяным уголовникам в кальянной
Хинштейн: в Ульяновске члены ОПГ избили полицейского, ему пришлось стрелять
21 декабря 2023, 13:48

Фото: istock / Dzurag

В Ульяновске члены организованной преступной группы избили в кальянной «Дуть» сотрудника полиции из-за сделанного замечания. Правоохранителю пришлось отстреливаться от напавших. Об инциденте сообщил Государственной Думы Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Трое мужчин и две женщины отказались уходить из заведения после его закрытия. Уголовники, находясь в состоянии алкогольного опьянения начали оскорблять сотрудников кальянной. За них вступился оперуполномоченный МВД. Тогда пьяная компания напала на силовика, его ударили бутылкой по голове и начали бить.

Полицейский спрятался от нападавших в туалете, но и там его достали и повалили на пол. В ходе драки один из напавших достал нож и начал стал бросаться с ним на правоохранителя, а тот, защищаясь, открыл стрельбу из травматического пистолета.

В заведение приехал наряд Росгвардии, который скрутил всех участников конфликта. Нападавшими оказались ранее судимые за особо тяжкие преступления участники ОПГ. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Отмечается, что пострадавший полицейский попал под следствие по статье 111 УК РФ («Нанесение телесных повреждений»).

«Хотя очевидно, что речь должна идти о покушении на убийство полицейского. Беру эту возмутительную ситуацию под личный контроль», — заявил Хинштейн.
Он планирует направить запрос генеральному прокурору и председателю Следственного комитета России о прекращении уголовного преследования полицейского и переквалификации действий рецидивистов.

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