Подозреваемый в убийстве жены и дочерей в Ульяновской области признал вину
Подозреваемый в убийстве жены и дочерей в Ульяновской области признал свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК России по Ульяновской области.
Как выяснили следователи, изначально фигурант хотел инсценировать разбойное нападение на квартиру. Осмотр места преступления доказал отсутствие посторонних лиц.
Фигурант дал признательные показания в убийстве своей 27-летней супруги и детей. К тому же мужчина рассказал и о своих мотивах, которые пока не разглашаются.
Напомним, что накануне в Ульяновской области были найдены тела женщины и двух ее малолетних детей. СК опубликовал видео с места происшествия.
