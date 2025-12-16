Подросток с ножом напал на школу в Подмосковье, есть пострадавшие

16 декабря 2025, 10:22

SHOT: подросток с ножом напал на охрану и детей в школе Одинцово, погиб ребенок

Фото: iStock/zoka74

Нападение произошло на элитную школу в Одинцово. Подросток в балаклаве ранил ножом четырех человек. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.