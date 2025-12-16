Достижения.рф

Подросток с ножом напал на школу в Подмосковье, есть пострадавшие

SHOT: подросток с ножом напал на охрану и детей в школе Одинцово, погиб ребенок
Фото: iStock/zoka74

Нападение произошло на элитную школу в Одинцово. Подросток в балаклаве ранил ножом четырех человек. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



В элитном посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток с ножом совершил нападение на Успенскую СОШ. Преступник ранил ножом троих учащихся и охранника, который пытался его задержать.

По данным Telegram-канала Baza, один из пострадавших погиб. На место происшествия прибыл спецотряд — учеников элитной школы эвакуируют. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

