Подросток с ножом напал на школу в Подмосковье, есть пострадавшие
SHOT: подросток с ножом напал на охрану и детей в школе Одинцово, погиб ребенок
Нападение произошло на элитную школу в Одинцово. Подросток в балаклаве ранил ножом четырех человек. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В элитном посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа подросток с ножом совершил нападение на Успенскую СОШ. Преступник ранил ножом троих учащихся и охранника, который пытался его задержать.
По данным Telegram-канала Baza, один из пострадавших погиб. На место происшествия прибыл спецотряд — учеников элитной школы эвакуируют. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
