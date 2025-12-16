Один ребенок погиб в результате нападения на школу в Одинцово
Baza: Один ребенок погиб в результате нападения на школу в Одинцово
Один ребенок погиб в результате нападения на школу в Одинцово. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Ученики покидали школу без верхней одежды. Некоторые из них укрылись в подъезде ближайшего дома.
Эвакуация продолжается. На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи, два реанимобиля и шесть автомобилей правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что нападение произошло на элитную школу в Одинцово. Подросток в балаклаве ранил ножом четырех человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
