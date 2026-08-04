Следователи назвали три версии исчезновения самолета в Приангарье
Следователи рассматривают три версии пропажи легкомоторного самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе Иркутской области. Их приводит пресс-служба СК России в своем канале в мессенджере Max.
В числе возможных причин: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийная посадка в результате отклонения от маршрута. В ведомстве отметили, что аварийный радиомаяк не сработал, сигналов бедствия экипаж не подавал.
Напомним, 3 августа самолет вылетел из аэропорта в поселке Мама для мониторинга лесных пожаров. В запланированное время борт не вышел на связь. На борту судна находились два человека — командир и летчик-наблюдатель. Накануне на их поиски направили самолет и два вертолета.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Прокуратура также проводит проверку. Пропавший самолет, по словам губернатора Игоря Кобзева, принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области.
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