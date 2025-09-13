Подросток выпал из окна в российском городе и не выжил
В Калининграде подросток сорвался с большой высоты и не выжил. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Трагедия произошла ночью пятницы, 12 сентября, на улице Челюскиной. Несовершеннолетний мальчик выпал из окна шестого этажа многоквартирного дома и получил несовместимые с жизнью травмы. Других подробностей о произошедшем не приводится.
«На улице Челюскинской из окна шестого этажа выпал подросток. К сожалению, пострадавший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.Похожий инцидент произошел в конце августа в Архангельске. Двухлетний малыш залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.
Еще один случай зафиксировали два дня назад в Ленинградской области. Местный житель вылетел из окна после ссоры с женой.