Подросток выпал из окна в российском городе и не выжил

13 сентября 2025, 18:55

В Калининграде подросток выпал из окна шестого этажа и погиб

Фото: iStock/brizmaker

В Калининграде подросток сорвался с большой высоты и не выжил. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.





Трагедия произошла ночью пятницы, 12 сентября, на улице Челюскиной. Несовершеннолетний мальчик выпал из окна шестого этажа многоквартирного дома и получил несовместимые с жизнью травмы. Других подробностей о произошедшем не приводится.

«На улице Челюскинской из окна шестого этажа выпал подросток. К сожалению, пострадавший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.