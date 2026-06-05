Поезд в Кузбассе насмерть сбил пенсионера
В Кемеровской области грузовой поезд сбил 66-летнего мужчину, который перебегал пути на перегоне между станциями Междуреченск и Карай. Пенсионер погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
По данным «Сiбдепо», машинист увидел человека и успел затормозить. Однако экстренная остановка не спасла нарушителя, удара избежать не удалось.
«Накануне в дежурную часть Новокузнецкого ЛО МВД России поступило сообщение о том, что на перегоне станций Междуреченск и Карай грузовым поездом травмирован человек», — уточнили в ведомстве.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас полицейские передают необходимые материалы в Следственный комитет для дальнейшей проверки.