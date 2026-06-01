В Североуральске покупательница принесла в пункт выдачи загоревшийся водонагреватель
В Североуральске покупательница распаковала водонагреватель в пункте выдачи и решила проверить его, включив в розетку. После этого прибор загорелся. Об этом пишут Telegram-каналы.
Неожиданное происшествие застало сотрудниц врасплох: девушки заметно растерялись и не сразу поняли, как правильно действовать в такой ситуации. В какой-то момент одна из них предложила потушить загоревшийся прибор в туалете. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
