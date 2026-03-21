Полиция накрыла нелегалов в центре Петербурга

11 нелегальных мигрантов обнаружили в хостеле в центре Петербурга
Фото: iStock/vichinterlang

Полиция провела рейд в хостеле в центре Санкт-Петербурга в рамках проверки соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и региону.



В заведении находились 180 человек, из них 150 — иностранцы. Всего задержали 25 мигрантов, одиннадцать из них привлекли к административной ответственности по статье о нарушении режима пребывания.

Полицейские сверяли паспорта постояльцев и информацию по базам данных, чтобы выяснить законность их нахождения и цели пребывания в стране. При этом иностранцы быстро реагировали на все требования: собирали необходимые документы и выстраивались для проверки.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области осудили 37-летнего иностранца за нападение на 15-летнюю школьницу.

Лидия Пономарева

