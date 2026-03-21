Полиция накрыла нелегалов в центре Петербурга
Полиция провела рейд в хостеле в центре Санкт-Петербурга в рамках проверки соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и региону.
В заведении находились 180 человек, из них 150 — иностранцы. Всего задержали 25 мигрантов, одиннадцать из них привлекли к административной ответственности по статье о нарушении режима пребывания.
Полицейские сверяли паспорта постояльцев и информацию по базам данных, чтобы выяснить законность их нахождения и цели пребывания в стране. При этом иностранцы быстро реагировали на все требования: собирали необходимые документы и выстраивались для проверки.
