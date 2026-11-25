Полиция сорвала закрытую вечеринку транс*-мигрантов в московском клубе «Систерс»
Полиция прервала закрытую вечеринку транс*-мигрантов в московском клубе «Систерс». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Участники собрались в столичном клубе на частное торжество, организованное по случаю дня рождения одного из друзей. Однако сотрудники правопорядка остановили мероприятие.
Правоохранители задержали в заведении 12 человек, которые, по информации ведомства, оказывали интимные услуги и поздравляли именинника. Ими оказались граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Все они находились в России с нарушениями миграционного законодательства. Задержанных выдворят из страны.
До этого силовики ворвались на вечеринку в честь Хэллоуина в московском клубе Bizarre. Поводом для рейда стала проверка на пропаганду ЛГБТ*.
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