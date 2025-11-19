Тюремная медсестра рискнула торговать наркотиками из-за любви к заключенному
Сотрудницу тюрьмы в Великобритании посадили за решетку, когда выяснилось, что она занималась контрабандой наркотиков, оружия и мобильных телефонов. Эти товары продавались заключенным, сообщает «Би-би-си».
Сорокалетняя Эми Хэтфилд работала медсестрой в психиатрическом отделении тюрьмы Линдхолм. Когда женщина познакомилась с осужденным Джозефом Уиттингэмом, то вскоре влюбилась в него.
Ради возлюбленного Хэтфилд начала незаконно проносить запрещенные предметы, используя для этого свое служебное положение. Она стала участницей масштабного преступного заговора, в котором участвовали около 17 человек.
Медсестра организовывала встречи с заключенными под видом психотерапевтических сеансов и передавала им наркотики, ножи и телефоны. Ее арестовали в 2019 году — у обвиняемой при себе было запрещенных веществ на сумму в 107 миллионов рублей.
В 2023 году суд приговорил женщину к 10 годам тюрьмы. Ее возлюбленный скончался в начале 2025 года, все еще находясь в заключении.