Тюремная медсестра рискнула торговать наркотиками из-за любви к заключенному

19 ноября 2025, 04:32

«Би-би-си»: В Британии тюремная медсестра торговала наркотиками ради заключенного

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Сотрудницу тюрьмы в Великобритании посадили за решетку, когда выяснилось, что она занималась контрабандой наркотиков, оружия и мобильных телефонов. Эти товары продавались заключенным, сообщает «Би-би-си».





Сорокалетняя Эми Хэтфилд работала медсестрой в психиатрическом отделении тюрьмы Линдхолм. Когда женщина познакомилась с осужденным Джозефом Уиттингэмом, то вскоре влюбилась в него.



Ради возлюбленного Хэтфилд начала незаконно проносить запрещенные предметы, используя для этого свое служебное положение. Она стала участницей масштабного преступного заговора, в котором участвовали около 17 человек.



