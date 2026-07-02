Полиция задержала престарелого Санта-Клауса за попытку совратить мальчика*
В Новом Орлеане полиция арестовала 75-летнего мужчину, известного как Санта-Клаус, по подозрению в попытке совращения несовершеннолетнего*. Об этом сообщило издание Daily Star.
Педофила вычислили в ходе спецоперации по поиску злоумышленников, которые домогаются детей и ищут себе жертв в онлайн-пространствах. Правоохранитель под видом 15-летнего подростка связался с подозреваемым в приложении для знакомств. Мужчина начал переписку интимного характера с «мальчиком»* и назначил встречу в городе Кеннер.
Когда педофил прибыл на место, его схватила полиция. Задержанный старательно изображал из себя «Санта-Клауса», одевшись в красное. Он также отрастил себе длинную седую бороду, его волосы были растрепанными. Как отметили правоохранители, за выходные в Кеннере задержали 11 человек, подозреваемых в преступлениях против детей.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Хабаровске местная жительница оставила грудного ребёнка в закрытой машине и ушла примерно на 40 минут. Прохожий, заметивший малыша в салоне, сначала попытался разбить стекло, но потом вызвал специалистов.
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