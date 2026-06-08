Получивший нож в спину от неизвестного в Москве мужчина оказался таксистом
Получивший нож в спину в столице мужчина работает таксистом. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ».
Уточняется, что пострадавший прибежал на вокзал за помощью после массовой потасовки между таксистами. Очевидец рассказал, что в ходе конфликта один из участников достал нож и нанёс удар оппоненту — предположительно, в область печени или почки.
Раненый упал прямо у входа в здание вокзала. По данным СМИ, на месте происшествия до сих пор остаётся большая лужа крови.
О нападении стало известно несколько часов назад. Все случилось на Щелковском шоссе.
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