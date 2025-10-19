Появились новые детали поисков пропавшей семьи Усольцевых

19 октября 2025, 10:22

Спасатели осмотрели пять квадратных километров тайги в поисках Усольцевых

Фото: iStock/standret

В Красноярском крае спасатели обследовали пять квадратных километров тайги и восемь километров лесных дорог в поисках супругов Усольцевых и их пятилетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель» на своей странице в социальной сети.