Появились новые детали поисков пропавшей семьи Усольцевых
В Красноярском крае спасатели обследовали пять квадратных километров тайги и восемь километров лесных дорог в поисках супругов Усольцевых и их пятилетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель» на своей странице в социальной сети.
К сожалению, поиски пока не дали никаких результатов, но сегодня их собираются продолжить. Местонахождение пропавших до сих пор остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что следователи рассматривают версию о том, что бесследное исчезновение семьи Усольцевых могло быть инсценировкой с целью скрыться за границей. Если же они действительно по какой-то причине застряли в горной местности, то смогут продержаться там без еды, по оценкам специалистов, больше месяца.
Читайте также: