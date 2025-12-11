Достижения.рф

Появились новые подробности о взрыве в Пермском политехе

РИА Новости: число пострадавших при взрыве в ПНИПУ выросло до четырех
Число пострадавших при взрыве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) выросло до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой следком.



Ранее сообщалось о трех пострадавших, двое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести. Третий от госпитализации отказался. Число погибших в результате ЧП осталось прежним — два человека — мужчина и его восьмилетняя дочь.

Напомним, трагический инцидент произошел сегодня, 11 декабря. Его причиной стала разгерметизация гидродинамического стенда. Следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

