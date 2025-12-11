Появились новые подробности о взрыве в Пермском политехе

11 декабря 2025, 15:12

РИА Новости: число пострадавших при взрыве в ПНИПУ выросло до четырех

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при взрыве в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) выросло до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой следком.