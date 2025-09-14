Пожилой мужчина исчез после встречи с крокодилом
В Малайзии после нападения крокодила исчез 80-летний пенсионер
В Малайзии пожилой мужчина исчез после встречи с крокодилом. Об этом сообщает Sarawak Tribune.
По сведениям издания, в последний раз 80-летнего Туаха Ламата видели на пристани рядом с домом. Позже его родные нашли разбросанные вдоль берега полотенце и шлепанцы.
Жители села пропыли на лодках по реке, но не смогли найти никаких следов пропавшего. Затем к поискам присоединились специалисты пожарно-спасательной службы. Судьба пенсионера остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что в Кении крокодил растерзал 13-летнего мальчика на глазах у матери. Его останки так и не смогли найти.
Читайте также: