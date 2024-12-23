При падении крана в Калужской области погиб человек

Фото: Телеграм «Прокуратура Калужской области»
При падении башенного крана в Калужской области погиб один человек, передала прокуратура области в Телеграм-канале.
«23 декабря в районе улицы Фомушина областного центра на строительной площадке упал башенный кран, в результате чего погиб один человек», — обратили внимание представители прокуратуры.
Уточнялось, что погибший человек был крановщиком.
Прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил сотрудникам государственного органа города Калуги провести проверку по факту произошедшего.
Накануне сообщалось, что в Ордынском районе Новосибирской области было обнаружено тело Андрея Андреева, бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Уголовно-процессуальная проверка уже начата, следователи проводят тщательный осмотр места происшествия, пытаясь установить обстоятельства произошедшего.
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