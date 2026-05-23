При пожаре со взрывом на верфи в Нью-Йорке пострадали не менее 16 человек
В Нью-Йорке на судостроительной верфи прогремел взрыв, пострадали люди. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на спасателей.
По информации пожарной службы Нью-Йорка, возгорание на верфи острова Статен-Айленд длилось около 50 минут, затем раздался взрыв. К тому моменту спасатели уже прибыли на место и занимались тушением огня, рискуя своими жизнями.
Предварительно, в результате инцидента пострадали не менее 16 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Отмечается, что травмы различной степени тяжести получили несколько пожарных, сотрудников скорой помощи и один прохожий.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Тверской области малышка выпала с балкона третьего этажа. Матери в этот момент не было дома — она оставила спящую девочку в комнате одну, отлучившись в магазин. Пострадавшую госпитализировали.
