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Проглотил и съел по плечи: питоны напали на трех женщин за три месяца

Питоны в Индонезии проглотили трех женщин
20 августа 2024, 03:40
Фото: istock/Utopia_88

Фото: istock/Utopia_88

В Индонезии за последние три месяца произошло три трагических инцидента, когда сетчатые питоны напали на людей. Последним случаем стала гибель 74-летней женщины по имени Мага на острове Сулавеси.
В среду, 14 августа, она отправилась работать в поле и не вернулась. Обеспокоенные родственники организовали поиски и обнаружили тело женщины со следами укусов змеи недалеко от дома. Рядом лежал четырехметровый питон, который проглотил Магу по плечи, но не смог полностью переварить свою жертву и срыгнул тело.

Это далеко не первый случай атаки питона на человека в Индонезии. В июне в брюхе шестиметровой змеи нашли пропавшую 50-летнюю женщину, которая направлялась на рынок. Ее муж организовал поиски и нашел ее вещи в лесу. Жители деревни вспороли брюхо питона и обнаружили внутри тело женщины.



Еще одно нападение произошло в июле. 36-летняя Шрирати пропала, отправившись за лекарствами для ребенка. Ее муж нашел следы жены и крупного питона в 500 метрах от дома. Около змеиного логова местные жители также вспороли брюхо змеи и обнаружили Шрирати внутри.

Сетчатые питоны, являющиеся самыми крупными змеями в мире, могут достигать длины более семи метров. Они нападают на свою жертву из засады, обвивают ее и сдавливают, пока она не перестанет дышать, после чего заглатывают целиком. С 2017 года в Индонезии зафиксировано семь нападений питонов с летальным исходом, но такая частота атак, как в 2024 году, вызывает особую тревогу

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Тело пенсионера и избитую до полусмерти женщину обнаружили в доме в Новой Москве
19 августа 2024, 22:03

Фото: istockphoto/blinow61

Труп пенсионера, а также избитую до полусмерти пожилую женщину обнаружили в частном доме, расположенном в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК РФ по столице.
Уточняется, что инцидент случился в понедельник, 19 августа, в Ярцево. Как проинформировали в московской прокуратуре, погибший 1940 г.р.

«Также обнаружена женщина 1942 г.р. с телесными повреждениями в области головы. Она госпитализирована в тяжелом состоянии», — сказано в публикации.

В настоящий момент проводится проверка, причастные к нападению на пенсионеров разыскиваются.

Перед этим сообщалось о раскрытии дела об убийстве мужчины в Березовке Красноярского края, датированного 2001 годом.

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#новости
#полиция
#криминал
#убийство
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Для расправившейся с сожителем бывшей журналистки РБК запросили срок
Прокурор запросил 8 лет для экс-журналистки РБК Гончаровой по делу об убийстве
19 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/txking

Прокурор запросил 8 лет колонии для экс-журналистки РБК Оксаны Гончаровой. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Гаранина.
Гаранин отметил, что осужденная вину в расправе не признает и заявляет, что действовала в рамках самообороны. Защита Гончаровой просит о назначении более мягкого наказания.

Ранее коллегия присяжных признала женщину виновной.

Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Оксана Гончарова напала на сожителя и заколола его ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

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В Германии 100 тыс. человек остались без света из-за куницы
SWR: В ФРГ свыше 100 тысяч жителей двух городов остались без света из-за куницы
19 августа 2024, 19:20

Фото: iStock/CreativeNature_nl

Куница перегрызла провода в трансформаторе электроподстанции и оставила без электричества около 100 тысяч человек на юге Германии. Об этом сообщает портал SWR.
Инцидент произошел утром 19 августа. В этот день на два с лишним часа отключилось электричество в значительной части городов Людвигсбург и Корнвестхайм.

Коммунальщики пояснили, что электричество пропало из-за куницы, которая залезла в трансформатор электроподстанции и повредила провода. Уточняется, что помимо электричества пропал интернет и мобильная связь.

На перекрестках, где погасли светофоры, работали сотрудники дорожной полиции. Свет погас также и в здании вокзала, пассажирам пришлось идти к поездам в ​абсолютной темноте.

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Полицейский обвиняется в избиении задержанных в Петербурге
19 августа 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Dzurag

Полицейского обвиняют в превышении полномочий в Петербурге, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Северной столице.
«…Возбуждено уголовное дело», — прокомментировали в ведомстве.

Известно, что фигурант бил двоих задержанных ногами и руками, когда тех привезли для оформления «административки». Сейчас подозреваемому избирают меру пресечения. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что шведская полиция задержала русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме. Расследованию присвоен особый статус, поэтому подробности не раскрываются.

Как уточняют журналисты, задержанный ранее был в розыске на территории России, однако в шведской прокуратуре не стали раскрывать гражданство мужчины.

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Подмосковные спасатели сняли с клёна кошку и её хозяйку
19 августа 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса сняли с дерева кота и его хозяйку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В службу 112 позвонила жительница деревни Шохово Можайского городского округа. Женщина сообщила, что её кошка утром залезла на высокий клён и не может спуститься.
«Прибыв по указанному адресу, огнеборцы 234-й пожарно-спасательной части обнаружили на дереве не только кошку, но и её хозяйку. Женщина решила не дожидаться специалистов и забралась на четырёхметровую высоту, желая самостоятельно спасти любимицу. Спускали обоих по лестнице-штурмовке», – отметили в пресс-службе.
Один из пожарных поднялся на дерево, помог женщине переместиться на лестницу и стал контролировать спуск, пока хозяйка с перепуганным животным не оказалась в безопасности.

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Шведская полиция задержала русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме
19 августа 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Daniel Holking

Шведские полицейские задержали русскоговорящего мужчину по подозрению в терроризме, передают журналисты TV4.
«Полиция безопасности задержала 41-летнего мужчину по подозрению в террористических преступлениях», — сказано в сообщении телеканала.

Представитель шведских стражей порядка Фредрик Хультгрен-Фриберг пояснил, что задержанного требуют экстрадировать с территории государства, поскольку его подозревают в совершении теракта в другой стране.

Известно, что мужчину ранее разыскивали в РФ. Шведский прокурор Матс Юнгквист не стал комментировать, чьим гражданином является задержанный, сообщают обозреватели.

Также уточняется, что дело имеет статус «особой конфиденциальности».

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Раздели и поставили на колени: беременная сибирячка устроила самосуд над 17-летней любовницей мужа

SHOT: Люди застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве

Подросток погиб в Подмосковье от паров освежителя воздуха
#мир
#швеция
#полиция
#терроризм
#криминал
#новости
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Раздели и поставили на колени: беременная сибирячка устроила самосуд над 17-летней любовницей мужа
19 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В поселке Тура на севере Красноярского края произошла страшная история. Обманутая беременная женщина вместе с подругами вывезла в лес школьницу, с которой ей изменял муж, и устроила самосуд.
О том, каким унижениям подверглась несовершеннолетняя и почему «любовник» бросил ее на растерзание беременной супруге, расскажет редакция «Радио 1».

«Будоражил секс со школьницей»: Как развивались отношения между 15-летней девушкой и 24-летним мужчиной


После восьмого класса Настя переехала в поселок Тура. Мама девушки сомневалась, стоит ли ей переезжать так далеко, ведь до Туры можно добраться лишь на лодке или на вертолёте, однако другого выхода не было. Так в девятом классе Настя стала жить одна без родителей.

Судьбоносное знакомство произошло на лестничной площадке. Настя отправилась за ключами от квартиры, которую они снимали с подругой, и встретила Дениса. Он случайно задел её, и это разозлило Настю. Между ними завязалась потасовка, в результате которой они познакомились.

Денис был старше Насти на 9 лет. По словам девушки, между ними сразу же возникло притяжение. Они начали общаться, и Денис был очень настойчив. Он ухаживал за Настей, говорил красивые слова и признавался в любви. Так Денис стал первым мужчиной в жизни пострадавшей 17-летней школьницы.

Весной девушка уехала домой на каникулы и забыла про Дениса. Когда она вернулась осенью на учёбу, то Денис снова появился в её жизни. Он сообщил ей, что женат, после чего Настя бросила его.

Жена узнала про многолетние измены с несовершеннолетней


А через год отношения Насти и Дениса возобновились. Девушка не говорила об этом родителям. Настя вспоминает, что никогда не настаивала на разводе Дениса с супругой. Она собиралась поступать в университет и строить будущее, однако Денис настаивал на том, что после развода они будут жить вместе, и девушка никуда не поедет.

Вскоре Настя решила, что такие отношения не имеют будущего, и решила порвать с ним. В один из дней ей поступило сообщение от жены Дениса, которая была в ярости. Как утверждает девушка, Денис подло наврал супруге о том, что инициатором отношений является несовершеннолетняя школьница, а он и не знает, как от нее избавиться.

«Вывезли в лес на стрелку»: Как подруги беременной женщины издевались над школьницей в лесу


История получила неожиданный поворот, после того, как обманутая беременная жена решила действовать. Однажды близкая знакомая обманутой жены, которая тоже оказалась из одного поселка, что и Настя, вызвала ее на разговор. Предлог был безобидный: передать документы родне, если Настя поедет в родной Кислокан. Девушки договорились встретиться вечером возле интерната. Однако Лена приехала не одна, а с маленькой дочкой на руках и своей знакомой С., о которой ходят жуткие слухи.

Настя подумала, что при ребёнке ничего не сделают, поэтому вышла к ним. Как только она села в автомобиль, двери заблокировали и отобрали мобильник. Начались расспросы об отношениях. Девушка испугалась и соврала, что ничего не было. Возле местного магазина в машину подсела обманутая супруга Татьяна.

Оказалось, что Денис взял её с маленьким сыном от другого мужчины. А незадолго до всего случившегося Таня узнала, что скоро у нее с мужем у них должен родиться общий ребёнок. Ей казалось, что ее идеальную семью разрушила смс от 17-летней любовницы.

Настю повезли в лес. Вытащили силой, толкнули на землю и заставили умолять о прощении на коленях. Настя долго не хотела вставать на колени, однако Лена заставила это сделать силой. Примечательно, что все происходило на глазах у маленького ребенка. Далее с пострадавшей Насти сняли кофту и раздели, а происходящее стали снимать на видео.

В это время изменник и педофил Денис отсиживался дома и не предпринял никаких попыток, чтобы остановить боевую супругу и ее подруг. Оказалось, что мужчина испугался. Спасти Настю помогли прохожие, которые спугнули злоумышленниц.

«Угрозы, раскаяние и уголовка»: Что ожидает 24-летнего педофила после отношений и избиения несовершеннолетней


Долгое время Настя пребывала в сильном испуге. В полицию обратилась мама девочки. По словам пострадавшей, ее еще долго пугали тем, что выложат в сеть видео с унижениями девушки.

Две девушки из компании Татьяны пришли к дому родственников Насти на следующий день. Это были Лена и С. Они уверяли, что видео уже удалили. Они говорили, что не хотели всего этого, мол все случилось спонтанно. Мама Насти рассказала, что заявление было написано только на женскую компанию, уголовное дело перешло на Дениса автоматически.

Уточняется, что следователи не нашли состава преступления в действиях подруг обиженной Татьяны. Согласно информации следствия, Настю не били и не удерживали насильно. После беседы её вернули обратно. В прокуратуру был направлен административный материал за оскорбление и унижение чести и достоинства. В отношении Дениса было возбуждено уголовное дело.

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SHOT: Люди застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве
19 августа 2024, 17:40

Фото: istockphoto/heckepics

Несколько десятков человек застряли на колесе обозрения в Измайловском Кремле в Москве, информирует SHOT.
По информации журналистов, аттракцион остановился в результате скачка напряжения. Продолжить движение колесо не может. Некоторые пассажиры находятся на высоте в 55 метров. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в одном из городов Подмосковья погиб подросток от паров освежителя воздуха. Мальчику было 15 лет. Он гулял с друзьями, потом немного отстал от них для покупки аэрозоля в сетевом магазине. Выйдя из торговой точки, он упал в кусты. Когда друзья попытались его поднять, он побежал, после чего упал и умер до приезда скорой.

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Подросток погиб в Подмосковье от паров освежителя воздуха
19 августа 2024, 17:26

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Подросток в возрасте 15-ти лет, проживавший на востоке Подмосковья, умер, вдохнув пары освежителя воздуха. Об этом сообщает «МК». Журналисты уточнили, что парню стало плохо практически на пороге одного из сетевых магазинов.
Все произошло в субботу во время прогулки молодого человека с друзьями. Он немного отстал от компании, чтобы купить аэрозоль. Мелкую пыль несчастный вдохнул еще при выходе из магазина, чтобы друзья не видели его пагубного пристрастия. Он завалился в кусты, сделав буквально несколько шагов.

Приятели стали его поднимать, но он начал убегать, а после упал на дорогу. Школьник умер до приезда медиков.

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#россия
#подмосковье
#новости
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#новости подмосковья
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