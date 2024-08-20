Проглотил и съел по плечи: питоны напали на трех женщин за три месяца

Фото: istock/Utopia_88
В Индонезии за последние три месяца произошло три трагических инцидента, когда сетчатые питоны напали на людей. Последним случаем стала гибель 74-летней женщины по имени Мага на острове Сулавеси.
В среду, 14 августа, она отправилась работать в поле и не вернулась. Обеспокоенные родственники организовали поиски и обнаружили тело женщины со следами укусов змеи недалеко от дома. Рядом лежал четырехметровый питон, который проглотил Магу по плечи, но не смог полностью переварить свою жертву и срыгнул тело.
Это далеко не первый случай атаки питона на человека в Индонезии. В июне в брюхе шестиметровой змеи нашли пропавшую 50-летнюю женщину, которая направлялась на рынок. Ее муж организовал поиски и нашел ее вещи в лесу. Жители деревни вспороли брюхо питона и обнаружили внутри тело женщины.
Еще одно нападение произошло в июле. 36-летняя Шрирати пропала, отправившись за лекарствами для ребенка. Ее муж нашел следы жены и крупного питона в 500 метрах от дома. Около змеиного логова местные жители также вспороли брюхо змеи и обнаружили Шрирати внутри.
Сетчатые питоны, являющиеся самыми крупными змеями в мире, могут достигать длины более семи метров. Они нападают на свою жертву из засады, обвивают ее и сдавливают, пока она не перестанет дышать, после чего заглатывают целиком. С 2017 года в Индонезии зафиксировано семь нападений питонов с летальным исходом, но такая частота атак, как в 2024 году, вызывает особую тревогу
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Это далеко не первый случай атаки питона на человека в Индонезии. В июне в брюхе шестиметровой змеи нашли пропавшую 50-летнюю женщину, которая направлялась на рынок. Ее муж организовал поиски и нашел ее вещи в лесу. Жители деревни вспороли брюхо питона и обнаружили внутри тело женщины.
Еще одно нападение произошло в июле. 36-летняя Шрирати пропала, отправившись за лекарствами для ребенка. Ее муж нашел следы жены и крупного питона в 500 метрах от дома. Около змеиного логова местные жители также вспороли брюхо змеи и обнаружили Шрирати внутри.
Сетчатые питоны, являющиеся самыми крупными змеями в мире, могут достигать длины более семи метров. Они нападают на свою жертву из засады, обвивают ее и сдавливают, пока она не перестанет дышать, после чего заглатывают целиком. С 2017 года в Индонезии зафиксировано семь нападений питонов с летальным исходом, но такая частота атак, как в 2024 году, вызывает особую тревогу
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Елена Перлова