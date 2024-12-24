Прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть погибшие

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Во вторник в турецкой провинции Балыкесир прогремел мощный взрыв на заводе по производству взрывчатки, унесший жизни 12 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Исмаил Устаоглу, пишет РИА Новости.
«В результате взрыва на заводе в районе Кареси погибли 12 наших граждан, трое ранены», — цитирует заявление губернатора газета Sabah.
Устаоглу подчеркнул, что вероятность диверсии в данном случае исключена. На месте происшествия работают спасательные службы и правоохранительные органы. Власти проводят расследование причин взрыва, чтобы выяснить обстоятельства трагедии и обеспечить безопасность в регионе.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле накануне вечером из исправительного центра при ИК-12 сбежали трое осуждённых, сломав решётку на окне. Их отсутствие было замечено около 22:00.
До этого шесть человек погибли в результате пожара на животноводческой ферме в Татарстане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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