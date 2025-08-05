Прокуратура установила, где пенсионер «закопал» гробовые погибшего на СВО сына

05 августа 2025, 09:55

Житель Крыма отдал мошенникам гробовые за погибшего на СВО сына

Фото: istockphoto / JuYochi

Житель Крыма, получивший несколько миллионов рублей после смерти сына на СВО, стал жертвой мошенников, которые позвонили ему «из банка». Испугавшись за свои деньги, мужчина перевел средства на «безопасный счет», предложенный злоумышленниками. Когда он осознал, что стал жертвой обмана, обратился в полицию.