Прокуратура установила, где пенсионер «закопал» гробовые погибшего на СВО сына
Житель Крыма, получивший несколько миллионов рублей после смерти сына на СВО, стал жертвой мошенников, которые позвонили ему «из банка». Испугавшись за свои деньги, мужчина перевел средства на «безопасный счет», предложенный злоумышленниками. Когда он осознал, что стал жертвой обмана, обратился в полицию.
В ходе расследования выяснили, что номер телефона мошенника принадлежит жителю Уфы. Прокуратура подала иск в суд с требованием вернуть похищенные деньги, и суд его удовлетворил.
Не уточняется, находится ли мошенник по месту регистрации номера телефона, сообщает издание argumenti.ru.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники разработали новую схему обмана, нацелившись на студентов московских вузов. Они представляются сотрудниками учебных частей и убеждают учащихся пройти обязательный патриотический тест. Злоумышленники утверждают, что без его прохождения невозможно сдать аттестацию, и существует риск аннулирования диплома. Подробности в материале «Радио 1».
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