Прокурор Ингушетии взял под контроль расследование дела о расстреле

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Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко взял под контроль расследование уголовного дела о нападении на автомобиль в Назрани. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
11 октября на федеральной трассе в Ингушетии был обстрелян автомобиль сотрудника Центра «Э». Сотрудников ЦПЭ обстреляли из серебристого автомобиля «Лада». Преступники скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция ведет розыск нападавших. В Ингушетии район, где произошла перестрелка, оцеплен.
В результате атаки погибли один сотрудник полиции и двое гражданских лиц. В машине также находился заместитель директора Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По предварительной информации, он не пострадал.
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Александр Климов