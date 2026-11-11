«Птица счастья» спасла нарушителя от штрафа ГИБДД — фото
В сети появилась фотография с камеры дорожного наблюдения, на которой чайка в момент съемки закрыла собой номерной знак автомобиля, фактически избавив водителя от штрафа. Снимок опубликовали в Telegram-канале «ЧП и ДТП Ярославль».
На кадре птица залетела в поле зрения камеры и перекрыла номер машины, которая должны были оштрафовать. Пока неизвестно, выписали ли в итоге штраф водителю.
Ранее в Москве табачника оштрафовали за продажу трубок с «пропагандой наркотиков». Мужчина владеет сетью московских магазинов.
Кроме того, уралец хотел выгодно арендовать локомотив и получил штраф в восемь миллионов рублей. Речь идет о коммерческом подкупе.
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