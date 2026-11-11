«Птица счастья» спасла нарушителя от штрафа ГИБДД — фото

11 ноября 2026, 16:12

Чайка закрыла крылом водительский номер и спасла человека от штрафа

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

В сети появилась фотография с камеры дорожного наблюдения, на которой чайка в момент съемки закрыла собой номерной знак автомобиля, фактически избавив водителя от штрафа. Снимок опубликовали в Telegram-канале «ЧП и ДТП Ярославль».