«Волосы держала, а потом пнула»: В Киеве полиция напала на беременную девушку

31 августа 2025, 11:51

В Киеве полицейская ударила беременную женщину ногой в живот

Фото: Istock/OSTILL

В Киеве вечером 30 августа при задержании мужчины, находившегося в розыске, произошёл конфликт с участием его спутницы, которая, по сообщениям, беременна. Подробности приводит издание «Страна.ua».