«Волосы держала, а потом пнула»: В Киеве полиция напала на беременную девушку
В Киеве вечером 30 августа при задержании мужчины, находившегося в розыске, произошёл конфликт с участием его спутницы, которая, по сообщениям, беременна. Подробности приводит издание «Страна.ua».
Сообщается, что правоохранители остановили мужчину для проверки документов. Установив, что он разыскивается, они вызвали на место сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК).
Однако мужчина попытался скрыться от сотрудников и был задержан с применением физической силы. В ходе задержания его спутница попыталась вмешаться в действия правоохранителей. Между женщиной и сотрудницей полиции произошла физическая конфронтация.
Беременная женщина набросилась на представительницу правоохранительных органов и нанесла ей сильный удар, после чего последовал ответный удар ногой, пришедшийся нападавшей в живот.
